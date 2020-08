Convoy de patrullas vigila protesta en Chicxulub Pto.

Los mandan para prevenir que haya aglomeraciones

PROGRESO.— Ayer miércoles se observó que hubo vigilancia policíaca antes, durante y después de la protesta de unos 30 vecinos de Chicxulub Puerto que se oponen a la demolición del parque y a la destrucción de las mejoras hechas apenas en 2018.

La protesta de los vecinos se convocó por medio de las redes sociales para las 11:30 de la mañana .

Enteradas de la manifestación, las autoridades enviaron dos patrullas estatales y tres municipales a recorrer toda la comisaría.

El recorrido del convoy policíaco se inició a las 10:30 de la mañana.

Entró por la calle principal, 19, pasó por varias vías y se estacionó en el costado poniente del parque, donde estuvo unos 30 minutos.

Los habitantes que acudieron a la protesta se mantuvieron dispersos en el parque, el mercado y local del comisariado municipal, de donde poco antes del mediodía salieron con lonas y pancartas y recorrieron el mismo espacio recreativo.

Los agentes estatales y municipales no pudieron evitar la manifestación de los vecinos, quienes no salieron a la calle, así que no afectaron el tránsito, y todos usaron mascarillas y cuidaron la sana distancia.

Los policías no intervinieron para nada en la protesta, que se hizo sin problemas.

Un mando policíaco señaló que los uniformados llegaron para prevenir aglomeraciones, como medida sanitaria por el Covid-19, no para impedir la manifestación, pues los ciudadanos son libres de expresarse.

Indicó que solo en caso que se note aglomeración y mucha gente, entonces por altavoces se les invitaría a mantener la sana distancia por la salud de ellos mismos.

Carlos León Zapata, comisario municipal, dijo que no hubo una concentración masiva por la emergencia de la pandemia del Covid-19.

Afirmó que muchos habitantes quisieron acudir, pero se les pidió que no acudan para que no haya un aglomeración.— G.T.V.

DiariodeYucatan