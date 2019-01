Costoso norte ciclónico azota a la costa de Yucatán

El meteoro daña lanchas y cultivos y deja una herida

Como un minihuracán azotó ayer domingo el norte del frente frío 31 en los puertos de Yucatán, pues el mar avanzó y los intensos vientos tiraron árboles, postes, cables y techos, como el de guano de un restaurante en Celestún y el de láminas del coso de Motul, e, incluso, aventaron al menos dos embarcaciones.

El meteoro azotó con vientos de 111 kilómetros por hora en Progreso, de 90 km/h en Las Coloradas (Río Lagartos), de 82 en Sisal, de 79 en Telchac Puerto, y de hasta 66 km/h en Mérida, de acuerdo con Meteorología Yucatán en Twitter.

Fue un norte intenso, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que clasifica a esos fenómenos en moderados (con olas de 4 a 5 metros y vientos de 20-38 km/h), fuertes (6-7 m y 39-61 km/h), muy fuertes (8-9 m y 62-88 km/h), intensos (10-11 m y 89-117 km/h) y severos (olas de 12 m y vientos mayores de 118 km/h).

Según la Escala Saffir-Simpson, una tormenta tropical o ciclón tiene vientos de 63 a 117 km/h y se convierte en huracán al alcanzar vientos de 118 km/h.

El director de Protección Civil del Estado, Enrique Alcocer Basto, informó que elementos del Ejército, Secretaría de Marina, Cuerpo de Bomberos y Secretaría de Seguridad Pública auxiliaron a los pescadores que rescataron sus lancha hundidas a las orillas del mar, por la crecida del agua que duró unas dos horas y rebasó el malecón de los puertos e inundó las calles en forma temporal, como en Dzilam de Bravo y Chicxulub.

En Progreso, el mar avanzó unos 100 metros en el malecón y el playón poniente y las marejadas pusieron en riesgo de destrucción a cientos de lanchas fondeadas en esas playas de la ciudad y otros puertos progreseños.

Durante poco más de tres horas, las costas fueron castigadas con vientos, marejadas y fuerte aguacero, pues a las 2:45 de la tarde comenzó a amainar el meteoro.

El norte huracanado hizo volar toldos, mesas y sillas en la playa del malecón.

Los puestos de los vendedores igual sucumbieron a la fuerza del quinto norte que azota en este mes.

Tercera vez

El toldo del domo del parque Morelos, en la calle 29 entre 88 y 90, quedó destruido por tercera vez por un meteoro, luego del “cordonazo de la Santa Cruz” que azotó el 4 de mayo de 2018 y del explosivo norte del frente frío 10 que llegó el 14 de noviembre.

En la caseta de la Policía del malecón, donde se resguardaron agentes municipales, por la radio se escucharon los reportes de los daños causados por el norte, como el del parque Morelos, la destrucción del techo del domo de la primaria Ismael García, en la 25 entre 50 y 52 del oriente de la ciudad, y postes y cables de baja tensión y telefonía tirados por el norte ciclónico.

Ayer domingo en Progreso amaneció con cielo nublado, llovizna y frío.

El norte huracanado azotó a las 11:30 de la mañana. Una hora antes le precedió la calma y pareció que el mal tiempo se había disipado.

Pero de pronto comenzó a llover fuerte y a soplar vientos intensos que tomaron por sorpresa a quienes estaban en la playa, el mercado y centro de la ciudad.

Por la lluvia y vientos, numerosos feligreses quedaron atrapados en la céntrica parroquia La Purísima Concepción y San José, comercios, supermercados y mercado municipal. No podían salir por el aguacero.

Numerosas calles de la ciudad quedaron inundadas por el prolongado aguacero.

El norte comenzó a azotar con vientos de 80 km/h y rachas de 90 y media hora después superaron los 100 km/h. Según pescadores, fue un minihuracán.

“Este norte no lo anunciaron violento; en cambio al que azotó el domingo 20 le hicieron mucha propaganda, lo difundieron tanto que no resultó fuerte, pero en cambio este es muy violento, a ver si no causa naufragios de embarcaciones pesqueras que se encuentran en alta mar”, comentó un pescador de Chicxulub.

El viernes, el SMN pronosticó que el frente frío 31 llegaría ayer domingo a la Península de Yucatán, con rachas superiores de 80 km/h y posibles trombas marinas.

En ese puerto, los ribereños lucharon contra los vientos y marejadas altas para rescatar sus lanchas que eran dañadas por el norte.

Numerosas embarcaciones tuvieron daños en los cascos. Hoy lunes los pescadores las revisarán para determinar los daños.

La Capitanía Regional de Puertos cerró los puertos para la navegación mayor al mediodía, cuando los vientos aumentaron a ciclónicos.

Desde el miércoles 23 a las 6 p.m. se cerraron a la navegación menor, por el frente frío 30.

Durante media hora, de 12:30 a 13 horas, los vientos alcanzaron 100 km/h.

Los alijos de los ribereños que estaban en la playa del malecón quedaron a merced de las marejadas.

A la hora que el meteoro azotaba con fuerza, numerosas personas en sus vehículos recorrieron la avenida del malecón, varios se bajaron para tomar fotos y grabar vídeos.

A las 2:45 de la tarde, el norte —calificado por la Capitanía Regional de Puertos como explosivo— comenzó a amainar, pero se espera que los efectos del frente frío 31 persistan hasta hoy lunes.

Barcos de Yucalpetén capearon en alta mar el violento norte.

El más afectado

Celestún, el primer puerto de Yucatán donde azotó el norte, es la comunidad más afectada por el meteoro.

Los vientos derribaron 20 postes de electricidad, varios árboles y techos de palma y paja de restaurantes.

Víctor Perera, en su cuenta de Facebook, reportó que en su natal Celestún “el norte entró con vientos de 120 km/ o más” y dejó postes y cables caídos en la avenida de entrada y en colonias.

Además, ocasionó que el mar entre a la zona urbana y por los vientos “se vino abajo” el techo de guano de La Palapa, “uno de los restaurantes más grandes”.

En Chabihau, puerto de Yobaín, las marejadas inundaron varias casas y los vientos tiraron árboles y ramas en algunas viviendas.

En Santa Clara, Dzidzantún, el mar avanzó e inundó calles cercanas a la playa y los vientos tiraron árboles en el puerto y postes en la vía Santa Clara-Dzidzantún.

Además, una lancha que pescadores sacaron a tierra para protegerla de las marejadas fue lanzada por los intensos vientos hasta una calle pavimentada, cerca de un restaurante.

En Dzidzantún, el norte azotó al mediodía con lluvia y fuertes vientos que, según varios vecinos, superaron los 100 km/h.

La lluvia y los vientos dejaron calles inundadas, árboles y ramas derribados, así como cultivos destrozados, como varias hectáreas de papaya maradol y otras de limón, chile habanero, pitahaya y hortalizas.

Además, durante la fuerte lluvia, el conductor de un auto gris no respetó el disco de alto en la calle 19 y la motociclista Jénnifer Concha Méndez, vecina de Dzilam de Bravo, quien transitaba en la 18, frenó de golpe para no estrellarse contra el automotor pero derrapó por el pavimento mojado.

La mujer sufrió posible fractura de fémur y rodilla derechos. Policías municipales y paramédicos le prestarn los primeros auxilios y la llevaron a un hospital.

En Dzidzantún y Santa Clara, personal de Protección Civil y Policía Municipal retiraron lo que el viento tiró, con la ayuda de vecinos que se sumaron a la limpieza de varios lugares.— Joaquín Chan Caamal/ Gabino Tzec Valle/ Miguel Ángel Rojas Tamayo/ Mauricio Can Tec/ Carolina Uc Quintal

De un vistazo

Daño al ruedo taurino

En Motul, por el ventarrón que azotó al mediodía “volaron” láminas de zinc del techo del segundo piso del coso de la feria de San Juan Bosco, que se celebra del miércoles 23 al domingo 3 de febrero.

Restringen el paso

El director de Protección Civil, Dean Lizama, informó que cuatro tablados perdieron el techo de láminas de zinc y guano por los vientos y personal de la dependencia acordonó el ruedo para prevenir accidentes.

Cancelan corrida de toros

Los tabladeros dueños de esa parte del coso repararon lo dañado porque ayer a las 5:30 de la tarde estaba programada una corrida de toros, pero ésta no se hizo porque el coso se inundó y la lluvia seguía.

Otros perjuicios

También se cayeron dos árboles en la calle 30 entre 15 y 17, frente a la unidad deportiva Felipe Carrillo Puerto. Además se registraron apagones, hasta que la CFE reparó la red que resultó dañada por el norte.

Mata caída

En Umán, el director de Protección Civil, Juan Puc Maldonado, informó que el ventarrón matutino derribó árboles y ramas. Indicó que los vientos tiraron un árbol grande en la carretera de la comisaría de Itzincab y, tras el reporte vecinal, lo cortaron y retiraron.

Labor vecinal

Señaló que en el fraccionamiento Paseos de Itzincab, los vientos derribaron ramas de árboles, pero vecinos las cortaron y limpiaron el área.