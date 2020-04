Covid-19, disfraz para la estafa vía correo electrónico

Archivos falsos sobre el mal, llave para dañar equipo

En plena cuarentena por la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19 surge otra alerta: estafas vía correo electrónico con archivos “disfrazados” de información relacionada con el mal que mantiene en vilo al mundo entero.

En un correo informativo enviado al Diario, la empresa SophosLabs alerta que en las últimas semanas ha detectado que las palabras “Covid-19” y “Coronavirus” se utilizan cada vez con mayor frecuencia en nombres de dominio apócrifos, spam, phishing y malware a nivel mundial.

Los estafadores, indica el comunicado, utilizan las palabras claves relacionadas con la enfermedad para enganchar la atención de los usuarios.

En este sentido, alerta también que los ciberatacantes se hacen pasar por la organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de América del Norte (CDC), así como de la Organización de las naciones Unidas (ONU) para sus estafas.

Los ciberatacantes no pierden el tiempo y crean campañas ventajosas que se aprovechan de los crecientes temores por el virus, subraya la información. Por ese motivo no generan campañas complejas, y es fácil ver, por ejemplo, que los atacantes detrás de una nueva estafa son los mismos que propagaron ataques anteriores, utilizando otras palabras clave.

Por ese riesgo, Sophos, líder mundial en seguridad cibernética de última generación, recomienda, verificar que la información que se consulte con respecto al Covid-19 en línea provenga de fuentes oficiales, como el sitio de la OMS y las plataformas de los organismos de salud locales.

Sobre el mismo tema de los ciberataques, El Universal publica que de acuerdo con la aseguradora Zurich, la firma de ciberseguridad CYE percibió un incremento en los ataques cibernéticos en todo el mundo: cinco veces más desde que empezaron los protocolos de cuarentena a nivel global.

La forma de trabajo implementada ante la cuarentena (el trabajo remoto o home office) vulnera los canales de seguridad y abre la puerta a estos delitos cibernéticos, sobre todo si no existe una constante supervisión o preparación adecuada, ya que de acuerdo con las observaciones, los dispositivos con acceso a internet (IoT) son más susceptibles a los problemas de seguridad informática.

La agencia mexicana refiere que el estudio “El riesgo de ciberataques, una realidad palpable”, efectuado por Lockton, determinó que México es el tercer país en vulnerabilidad ante ciberataques en América Latina, pues 7 de cada 10 empresas mexicanas han experimentado un incidente de este tipo; tan sólo el año pasado, los ataques por malware se incrementaron 35% y en las últimas semanas, importantes instituciones de México han sufrido estas afectaciones.

Por ello, la aseguradora emitió una serie de recomendaciones a los empleados o personas con actividad empresarial para implementar medidas preventivas y así protegerse de posibles ataques:

No hacer click ni abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos y poco confiables.

No responder los mensajes de destinatarios de dudosa procedencia.

Todos los correos sospechosos deben ser informados al equipo de seguridad cibernética de la organización.

En caso de creer haber abierto o ingresado a algún archivo adjunto o enlace que pudiera infectar el equipo, comunicarse con el servicio de asistencia local.

La alerta contra los virus informáticos también la hace El Financiero, y en una publicación cita que Kaspersky, compañía de ciberseguridad, reveló que hackers están utilizando el coronavirus como gancho para robar datos de los usuarios.

“Los piratas informáticos disfrazan sus malware en archivos de formato pdf, mp4, docx. Estos documentos supuestamente hablan de consejos para no contagiarse de coronavirus; cuando el usuario da clic en ellos, se infecta de gusanos, troyanos u otros programas maliciosos.

Los archivos, se indica, “simulan ser instrucciones en video sobre cómo protegerse del virus, actualizaciones del avance de la enfermedad e incluso procedimientos de detección del virus”.

“¿De qué son capaces los malware que se ocultan detrás del coronavirus? Pueden destruir, bloquear, modificar o copiar datos; además, interferir con el funcionamiento de las computadoras o redes de cómputo”, subraya la publicación.

“A medida que las personas continúen preocupándose por protegerse de este virus, es posible que veamos más y más malware oculto en documentos falsos sobre la propagación del coronavirus”, advierte la publicación del medio en línea.— Megamedia

Sugerencias

Recomendaciones que hace un medio en línea de Estados Unidos que pueden aplicar también los yucatecos:

Tratamientos fraudulentos

Cuelgue el teléfono ante llamadas automáticas pregrabadas. No presione ningún número. Los estafadores están usando llamadas automáticas pregrabadas para promocionar todo tipo de productos, desde tratamientos fraudulentos para el coronavirus hasta esquemas de trabajo en casa. La grabación podría decir que al presionar un número hablará con un operador en directo, o eliminar su número de la lista de llamadas, pero en lugar de eso, podría generar más llamadas automáticas pregrabadas.

Vacunas no aprobadas

Ignore ofrecimientos de vacunas y kits de pruebas que aparecen en internet. Los estafadores tratan de hacer que usted compre en línea o en tiendas productos que no están clínicamente probados para tratar o prevenir la enfermedad del coronavirus 2019.

Inventario inexistente

Sepa a quién le compra. Los vendedores en línea pueden decir que tienen productos de alta demanda, como productos de limpieza, para el hogar y materiales de uso médico y para la salud, cuando en realidad no los tienen.

¿Dinero fácil? ¡es estafa!

No responda correos ni mensajes de texto relacionados con apoyos del gobierno. Todo aquel que le diga que le puede conseguir dinero ahora es un estafador.

Donaciones

Cuando se trate de donaciones, ya sea a través de organizaciones benéficas o por medio de sitios de recaudación de dinero, haga una pequeña investigación por cuenta propia. No deje que nadie lo apure para donar. Si alguien quiere que done con dinero en efectivo, a través de una tarjeta de regalo o transferencia de dinero, no lo haga.

