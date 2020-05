Covid-19, licencia para decir o hacer barbaridades

La pandemia por el coronavirus parece que llegó con una licencia, con una hoja en blanco para cometer barbaridades o decir despropósitos, y de cualquier lugar del mundo se divulgan ejemplos todos los días y México no podía ser la excepción.

Ni siquiera los presidentes de los países están exentos de meter la pata, o mejor dicho, no medir las consecuencias de sus expresiones en su cita diaria con los reflectores.

Hacemos una breve recopilación de algunas memeces que se han dicho o hecho desde que comenzó el asedio del Covid-19.

"Los pobres, inmunes"

25 de marzo. — El gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que el coronavirus ataca principalmente a la “gente acomodada” y aseguró que los pobres son “inmunes”.

“Hay mucha gente de las 40 personas [infectadas], algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿si lo saben, o no? Si ustedes son ricos tienen el riesgo; si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes”, dijo.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la conferencia de prensa en la que el mandatario local y las autoridades de Salud del estado dieron a conocer que un total de 38 personas habían dado positivo por coronavirus en Puebla.

"Como anillo al dedo"

2 de abril. — El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente se colocó en frente de la polémica, tras asegurar que la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 sirve para afianzar los planes de la 4T, como llama a su forma de gobierno.

“Vamos a salir adelante. Ayer usé por primera vez el término ‘crisis transitoria’. Esto no va a tardar, y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país”, expresó.

“Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación"

Trump: inyectar desinfectante

24 de abril.— En Estados Unidos, después de que uno de sus asesores presentara las conclusiones de un estudio oficial que determinó que las altas temperaturas y la humedad acortan la vida del coronavirus, Donald Trump sugirió que se podría tratar a los pacientes de Covid-19 con “rayos ultravioletas o una luz muy poderosa”. Pero no quedó ahí la cosa. A medida que avanzó su monólogo, Trump dijo también que cuanto menos “sería interesante” probar a “inyectar desinfectante” en los pulmones de los pacientes, una ocurrencia que no tardó en alarmar a los expertos sanitarios a medida que el susodicho desinfectante se convertía en “trending topic” en las redes.

Días después, Trump intentó rectificar y dijo que hablaba “sarcásticamente”, pero de que dio pie a la polémica no quedó duda.

“Yo creo que el desinfectante acabaría con él en un minuto, ¡un minuto!. ¿Hay alguna forma de que podamos hacer algo así con algo como una inyección?”, preguntó a la coordinadora del equipo de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, la epidemióloga Deborah Birx, que guardó un absoluto silencio. “Entraría en los pulmones y haría una tremenda jugada en los pulmones, de modo que sería interesante comprobarlo”, dijo Trump.

Vacuna con jabón

30 de abril.— La inocencia infantil. Este día en la conferencia diaria sobre coronavirus el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respondió preguntas de niños.

Una de las preguntas seleccionadas para que uno de los hombres más gogleados de la Cuarta Transformación desde que comenzó la pandemia fue el de una pequeña que le preguntó ¿por qué no hay vacunas de jabón?

No se puede hacer vacunas de jabón porque no es fácil hacer unas vacunas y el jabón no puede estar en la sangre” Hugo López-Gatell

La duda de la menor era que si el jabón mataba al virus, por qué no se podrían fabricar vacunas con este material.

La niña se ganó el corazón de las redes sociales por su inocencia, y el tema se volvió tendencia en redes.

“La inocencia de los niños es tan grande que a veces tienen razón. Así como el virus se destruye de una forma tan simple al lavarnos las manos con el jabón. Tal vez algún componente sirva para lograrlo. Así surgen los grandes genios”, dijo Ruth en Twitter.

Incendiar casas de infectados

4 de mayo.- En una transmisión por Facebook, el alcalde de la villa de Muna, Rubén Carrillo Sosa, afirma que habitantes de este municipio amenazaron con incendiar las casas de gente que haya contraído Covid-19.

“Hay personas que están amenazando que van a quemar casas, no señores, cualquiera se puede enfermar, en todo el mundo están enfermos, no sólo en Muna y quemando a uno, no van a salvar a nadie, he tenido reportes de gente que anda gritando eso, pero ya de ninguna manera lo aceptamos”, dijo.

El alcalde sacó a la luz la amenaza luego de confirmar el primer caso de coronavirus en ese municipio, en una mujer de 80 años, que murió unas horas después de diagnosticarla.

"Aclaración"

Días después, el 7 de mayo, en la fanpage del gobierno municipal se publicó un extenso escrito en el que se decía que “en este pintoresco pueblo de Muna, un ciudadano en son de broma comento que había que quemar donde vivía la recién fallecida señora que tenía Covid 19, lo que empezó como broma, se difundió como gasolina en las redes sociales de manera irresponsable, sin medir consecuencias, acto que llamo la atención hasta de medios de Noticia como Televisa y movilizó a la Guardia Nacional, Sin embargo en consecuencia de estos comentarios, de manera inmediata el H. Ayuntamiento de Muna Actuando con respeto y apego a los derechos de la seguridad de los habitantes del municipio, ya había actuado con responsabilidad ubicando a la persona responsable del comentario y haciéndole una fuerte llamada de atención por tan irresponsable acto”.

El somnífero escrito, lamentaba que la información, en la cual el alcalde Sosa Carrillo no se molestó en precisar que se trataba de una broma, deploraba que por ello la población fuera objeto de escarnio nacional con “memes y carteles…, sin ningún comentario ni sugerencias de acciones para mejorar, solo para incendiar a la población”. El error fue del alcalde.

"Prohibido morir de Covid-19"

6 de mayo. — La joya de la corona: “Por decreto municipal, queda estrictamente prohibido morirse por coronavirus, en este municipio”, fue el mensaje que se leía en una manta que apareció en el domo central del municipio de Soconusco, en Veracruz.

De acuerdo con medios locales, el alcalde Rolando Sinforoso Rosas mandó a colocar dicha manta como medida para invitar a los pobladores a seguir cuidándose y parece que la estrategia funcionó ya que hasta el 4 de mayo la localidad se ha caracterizado por no tener ningún caso positivo de Covid-19.

"La estrategia funcionó"

El alcalde confirmó a un diario local que mandó colocar la manta como un mensaje de concientización. “Es un mensaje a la población para que se siga quedando en casa”.

Dijo que buscaron la forma para que todos voltearan a ver el mensaje. “Creo que la estrategia funcionó”.

13 de mayo.— Por temor a morir por Covid-19, vecinos de Villa Victoria en el Estado de México queman una carroza fúnebre que, aseguraban, transportaba el cadáver de una menor, víctima de coronavirus.

Alrededor de las 14:30 de ese día, los vecinos detectaron el vehículo funerario sobre el kilómetro 36+500 de la vía Toluca-Zitácuaro, cerca de la entrada al Hotel Real Hacienda Santo Tomás.

Los empleados de la funeraria Memorial Metepec, buscaban el domicilio en el que brindarían un servicio y trasladar los restos de una niña de la comunidad San Agustín Altamirano, pero no lograban dar con la ubicación.

Entre rumores de la pandemia, la población arremetió contra la carroza. Tanto piloto como copiloto fueron resguardados por la policía, pero no pudieron detener el ataque a la carroza.

