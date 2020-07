El Covid-19 pone fin a 36 años de carrera política de la alcaldesa de Maxcanú

Marlene Catzín Cih, madre a los 17 años de edad, priista a los 29 y alcaldesa a los 38 años

La pandemia de Covid-19 puso fin abruptamente a la carrera política de la hoy extinta Reyna Marlene de los Ángeles Catzín Cih, quien fue tres veces alcaldesa de su natal Maxcanú y militante del PRI durante 36 años.

Ingresó al PRI en 1984. Nueve años después, a la edad de 38 años fue candidata priista a la alcaldía de Maxcanún por primera vez.

De ama de casa a alcaldesa

En esa ocasión, en entrevista que concedió al Diario en noviembre de 1993, Reyna Marlene Catzín informó que hablaba maya y español, que fue representante de la CNC en Maxcanú, estudió la secundaria, se capacitó como maestra de manualidades en el DIF Municipal, practicaba voleibol, era ama de casa y en sus ratos libres gestionaba programas para el campo. Sus hijos, Guadalupe, Carlos y Camilo, tenían entonces 21, 20 y 14 años de edad, así que ella dio a luz por primera vez a la edad de 17 años.

Cacicazgo familiar

Han pasado ya 27 años desde que Reyna Marlene Catzín no solo ganó por primera vez la presidencia de Maxcanú, sino además comenzó el llamado cacicazgo de los May Catzín, que ha gobernado Maxcanú durante 14 años: ella cinco años y su ahora viudo, Camilo de Lelys May y Cauich, nueve.

Luego que ella gobernó en el miniperíodo 1994-1995, su esposo fue alcalde de 1995 a 1998 y de 2001 a 2004.

En 2010 Reyna Marlene Catzín restableció a la familia May Catzín en el gobierno de Maxcanú: ella fue alcaldesa de 2010 a 2012, su esposo gobernó de 2012 a 2015 y ella repitió en el trienio 2018-2021, que deja inconcluso.

Denuncias de presuntos desvíos

En 2012 y 2014, Reyna Marlene Catzín fue uno de los nueve ahora exalcaldes del período 2010-2012 que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por el entonces senador panista Daniel Ávila Ruiz por presunto megafraude y peculado en la perforación de los pozos pluviales. Hasta ahora ninguno ha sido procesado.

Deceso en hospital de Mérida

Ayer jueves en la madrugada un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del Covid-19 puso fin a la vida de la alcaldesa de Maxcanú en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), que pertenece a la Secretaría de Salud federal y se ubica en el fraccionamiento Altabrisa en Mérida.

Tenía unos 65 años de edad, así que era parte del grupo poblacional en riesgo de sufrir complicaciones por el Covid-19.

De acuerdo con la ley, el Cabildo de Maxcanú 2018-2021 convocará a Ana María Rodríguez Dzul, suplente de la hoy fallecida primera regidora.

Segunda alcaldesa priista que muere en solo nueve meses

Reyna Marlene Catzín es la segunda presidenta municipal 2018-2021 que fallece en solo nueve meses en Yucatán.

El domingo 6 de octubre de 2019 María Raymunda Che Pech, de 55 años de edad, oriunda de la comisaría de Holcá, alcaldesa de Kantunil y priista, falleció de un choque hipovolémico secundario a sangrado de tubo digestivo en el hospital del IMSS en Izamal, a donde fue llevada ese día al empeorar la enfermedad que padeció durante años.

Primer gobernante municipal que muere de Covid-19

Reyna Marlene Catzín es la primera autoridad de un municipio que fallece por la pandemia en Yucatán. Su homólogo de Tecoh, Felipe Audomaro May Itzá, fue el primer alcalde de la entidad que se contagio de Covid-19, en mayo.

Las últimas actividades públicas de la alcaldesa de Maxcanú

La alcaldesa Reyna Marlene Catzín no tuvo actividades públicas desde el 27 de junio, de acuerdo con la página del Ayuntamiento de Maxcanú 2018-2021 en Facebook.

En los primeros minutos del sábado 27 de junio, en una transmisión en vivo, la edil informó sobre la fumigación que se hizo en la noche del viernes 26.

Del viernes 5 de junio son las últimas fotos de la alcaldesa: visitó a vecinos que afrontaban las inundaciones causadas por la tormenta tropical “Cristóbal”.

Anfitriona del presidente

Tres días antes, el martes 2 de junio, la alcaldesa Reyna Marlene Catzín fue anfitriona del presidente Andrés López Obrador, el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y el gobernador Mauricio Vila Dosal.

La edil lució un terno de punto de cruz y rebozo rojo para dar, junto con los demás funcionarios, el banderazo de inicio de las obras del tramo 3 del Tren Maya, que abarca de Calkiní a Izamal e incluye estaciones y paraderos en Mérida, Tixkokob, Izamal y Maxcanú.

Al respecto, Adolfo Rodríguez Canto, ingeniero agrónomo, publicó ayer que la alcaldesa Reyna Catzín “falleció de complicaciones de Covid-19. Descanse en paz. En su momento habrá que hacer el balance de sus tres períodos como alcaldesa, sumados a los otros tres de su esposo Camilo Delelys May Cauich, pero es justo mencionar ahora el diligente trabajo que realizó para que en Maxcanú esté una estación del Tren Maya. Desde que propuse como lema de la estación ‘Inicio del Puuc y puerta al mar’ le encantó la idea, y ante el presidente de la república, el gobernador y funcionarios de Fonatur insistió en la propuesta. Así lo mencionó el director de Fonatur el día que dieron el banderazo del Tramo 3 justamente aquí, en Maxcanú”.

La ahora extinta alcaldesa Reyna Marlene de los Ángeles Catzín Cih con el presidente Andrés López Obrador y el gobernador Mauricio Vila Dosal el 2 de junio, cuando en Maxcanú dieron el banderazo de inicio de las obras del tramo 3 del Tren Maya, que abarca de Calkiní a Izamal. Foto de la Presidencia de la República La ahora extinta alcaldesa de Maxcanú, Reyna Marlene de los Ángeles Catzín Cih, en una de sus últimas fotos del 5 de junio, cuando recorrió las zonas inundadas por las lluvias de la tormenta "Cristóbal". Foto del Ayuntamiento de Maxcanú Reyna Marlene Catzin Cih, alcaldesa, en entrevista que concedió el 12 de noviembre de 2010, con motivo de un brote de dengue en Maxcanú. Foto de Megateca Reina Marlene Catzín Cih, alcaldesa de Maxcanú, siembra un árbol con la ayuda de la pequeña Margarita, de entonces 3 años de edad, el 6 de septiembre de 2011. Foto de Megateca La foto más antigua de Reyna Marlene Catzín Cih, alcaldesa de Maxcanú, en los archivos del Diario. En la imagen, la edil toma su primera lección de ajedrez, asesorada por el entrenador Edgardo Alvarado y Bacab, en un receso del programa voluntario de actividades sabatinas, en 2010 ❮ ❯

Condolencias

Ayer mismo, alrededor del mediodía en una trasmisión en vivo en Facebook y acompañada de los demás integrantes del Cabildo, la secretaria municipal de Maxcanú, Gladis Adriana Cih Vitorin, confirmó el fallecimiento de la alcaldesa y expresó sus condolencias a la familia May Catzín y su deseo de que “descanse en paz” la edil.

Francisco Torres Rivas, presidente del PRI en Yucatán, a su vez escribió en Facebook: “Me uno a la pena que embarga a la familia de nuestra amiga, Marlene Catzín, sin duda una pérdida irreparable para todos. Descanse en paz”.

Además de su viudo, a la alcaldesa Reyna Marlene Catzín le sobreviven sus hijos y su nuera Julieta Cih, presidenta del DIF Municipal, según publicó ayer mismo la senadora priista Verónica Farjat Camino al expresar sus condolencias a los deudos.— Flor Estrella Santana