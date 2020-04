Covid afecta a perros callejeros

No hay gente en la calle que les dé agua y comida

MOTUL.— Por la contingencia del Covid-19, los perros callejeros también resultaron afectados porque se quedaron sin comida y agua que ofrecían las personas caritativas que salían a la calle.

Los animales permanecen en el parque principal, plaza cívica, el bazar municipal y los mercados en busca de comida, pero en los centros de abasto no se les permite su estancia por mucho tiempo. Los canes deambulan por los parques en busca de quién ofrezca comida y agua, pero muchas veces no encuentran porque no hay muchas personas en la calle.

Ante la falta de comida se la pasan acostados en las sombras en espera que por la noche abran los puestos de comida para ir por los desperdicios.

En redes sociales se exhortó a donarles comida para que no sufran ya que esta crisis por la contingencia también los afecta a ellos.— MAURICIO CAN TEC

