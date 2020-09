El Covid-19 es más mortal en Yucatán que en México y el mundo

La pandemia es más mortal en tierras yucatecas que en México y el mundo: la tasa de letalidad del Covid-19 en Yucatán rebasa la proporción nacional y cuadriplica la tasa mundial, según la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), la Secretaría de Salud federal (SSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS ha definido la tasa bruta de letalidad del Covid-19 como “el número de muertes reportadas dividida por el número de casos reportados” y multiplicada por 100 pacientes.

En Yucatán, la tasa estatal de letalidad del Covid-19 es de 13.25%, es decir, fallecen 13 de cada 100 enfermos, pues la SSY reportó que hasta el miércoles 9 de septiembre en la entidad se acumulan 16,179 casos de Covid-19 y 2,145 fallecimientos.

La letalidad de la pandemia en esta entidad supera por 2.58 puntos la tasa nacional, que es de 10.67%, o sea, mueren 11 de cada 100 pacientes, ya que, según la SSA, hasta el 9 de septiembre, en México ya se confirmaron 647,507 casos de la pandemia y ya se registraron 69,095 decesos.

Al 09 de septiembre de 2020 hay 647,507 casos confirmados y 83,537 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 734,649 negativos, 69,095 defunciones confirmadas y 454,982 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/SWmvzGY7QZ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 10, 2020

Tanto México como Yucatán superan con creces la tasa mundial de letalidad de Covid-19, que es 3.25%, es decir, fallecen tres de cada 100 enfermos en el mundo. Ello porque, según la OMS, hasta el 9 de septiembre ya le notificaron 27.486,960 casos de Covid-19 y 894,983 muertes.

La letalidad del Covid-19 en Yucatán cuadriplica la tasa mundial

Prácticamente, el Covid-19 es tres veces más mortal en México que en el mundo y cuatro veces más fatal en Yucatán que en el orbe.

En otras palabras, si te enfermas de Covid-19 en Yucatán puedes ser una de las 13 personas que pierden la vida por cada 100 pacientes, mientras que a nivel mundial perecen solo tres de cada 100 enfermos.

Hay que tener en cuenta que los casos de Covid-19 que reportan tanto la SSA como la SSY son únicamente las personas que presentaron síntomas y acudieron a consultar a los hospitales públicos y privados. No incluyen los casos asintómaticos (se contagiaron pero no se enfermaron) ni a quienes no consultaron con un médico (tanto a los que sobrevivieron como a los que fallecieron).— Flor de Lourdes Estrella

Te puede interesar: