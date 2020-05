Crece la psicosis vecinal

Demandan que se fumigue cerca de casa de infectados

VALLADOLID.— Vecinos de la calle 37 entre 48 y 50 se quejan porque las autoridades de salud no informan sobre las medidas que toman, en los lugares donde se detectan casos confirmados de contagios del Covid-19, como ocurre ahora, ya que hace unos días un adulto mayor falleció de esa enfermedad y sus familiares “se pasean” en la zona sin problema.

En varias ocasiones vecinos de la colonia Fernando Novelo han manifestado su molestia, debido a que cerca de sus casas se han detectado casos de contagio, incluso algunos fallecidos, pero a pesar que los reportaron en el momento, no se tomaron las medidas correspondientes, y sospechan que por esa razón el número de casos en esa colonia se incrementó de forma alarmante.

Al menos en esta colonia no se conoce de alguna acción de desinfección que hayan llevado al cabo las autoridades de salud, a pesar de que ellos saben con precisión las casas en donde viven los que han resultado contagiados y la gente considera que debido a eso los casos de han multiplicado en ese sector de la ciudad.

Por ello consideran que de poco o nada sirven las medidas que están tomando las familias como usar cubrebocas o lavarse las manos de manera constante.

Apenas hace unos días publicamos del fallecimiento de un adulto mayor, caso que fue reconocido por la Secretaría de Salud.

Vecinos, que no se identificaron por no tener problemas con la familia, indicaron que en ese lugar, las actividades se realizan como si no hubiera pasado nada, pues parientes del muerto acuden a tiendas cercanas, incluso se les ha visto en la calle sin problema.

Los inconformes comentaron que se supone que la familia con quienes compartió el fallecido deben estar en cuarentena, además de acudir al predio y en el entorno a desinfectar, pero nada de eso se está haciendo.

Los quejosos manifestaron su preocupación porque han visto a miembros de la familia salir de sus casas, para realizar sus compras sin ningún cuidado, sin que nadie los apoye para esas actividades, y temen que el Covid-19 se extienda a otras familias que viven en el entorno.

Piden que las autoridades acudan a desinfectar la zona, de lo contrario no se terminará con la contingencia y cada vez habrá más casos, pero las autoridades de salud son las responsables porque no aplican las medidas correspondiente para frenar el contagio.

Desde que comenzó la pandemia, investigaciones dieron a conocer que el contagio del Covid-19 se da por las gotículas de saliva que un enfermo expulsa cuando tose o estornuda.

Las vías de entrada de la infección en el cuerpo humano son la boca, nariz y ojos, de allí la exigencia de guardar la sana distancia, usar tapabocas que cubran la nariz, gafas protectoras o caretas, además de la sugerencia de lavarse las manos con frecuencia y usar gel antibacterial.

Sobre las prácticas de sanitización que ya se volvió una medida extendida en los municipios, la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud informó que rociar o fumigar las calles con desinfectante no sirve para eliminar al nuevo coronavirus y además representa un riesgo de intoxicación, lo mismo que la aspersión con químicos a las personas.— Juan Antonio Osorio Osorno