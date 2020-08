Créditos a cantineros de Tizimín

Sin necesidad de pedir prestado para ello, afirman

TIZIMÍN.— Las recientes quejas de cantineros en las redes sociales tuvieron un resultado positivo al anunciarles ayer que serán contemplados en el programa de créditos municipales que van de los 10 mil a 15 mil pesos a bajos intereses.

Lo anterior lo anunció el alcalde Mario González González en una reunión que sostuvo con propietarios de bares y cantinas que desde hace aproximadamente cinco meses cerraron sus negocios y viven momentos económicos difíciles ante su inactividad.

El primer edil detalló que no se pueden abrir todos los negocios, porque la gente cree que es regresar a la vida normal, un ejemplo de ello dijo, es que al decretarse la “Ola 1” que permitió la apertura de algunos giros comerciales, Tizimín tenía apenas 7 casos de personas contagiadas, 5 de ellos ya recuperados y únicamente 2 activos, pero el número de contagios aumentó considerablemente.

Esta reacción que se reflejó en todo el estado de Yucatán obligó al gobernador a tomar medidas como el regreso de la “ley seca”.

Por eso es necesario que la gente obedezca las indicaciones y el Ayuntamiento tiene que se ser solidario con los grupos que resienten los efectos de esta pandemia.

Con los créditos, los solicitantes podrán reactivar su actividad cuando las condiciones les permitan abrir sus negocios o para fortalecer alguna actividad que hayan emprendido al no poder laborar atendiendo a sus clientes.

Al hablar también de los taxistas que serán apoyados bajo la misma modalidad, expresó que les habló con la verdad, “porque hay gente que habla en otro sentido y le gusta generar protagonismo y lo que menos queremos los tizimileños, son mentiras, ya estamos fastidiados de las mentiras queremos que nos digan si se puede y cómo nos vas a echar la mano”.

“Ustedes saben que nos gustaría apoyar a todos los tizimileños pero a veces el recurso no es suficiente, creo que hemos tomado acciones como municipio y podemos ser referencia de muchos, porque muchos no lo han hecho y nosotros estamos innovando precisamente porque somos un municipio ordenado, disciplinado, que maneja bien sus finanzas y que no tengo necesidad de prestar un solo peso para hacer estas acciones”.

Agregó que cualquiera pudiera tener una idea loca o populista, de echarla al aire con el afán de llevar agua a su molino, “pero tenemos que actuar con responsabilidad y madurez para tomar los pasos precisos y ver de qué manera hacerle frente a esta situación”.

“Si el próximo año cambia el panorama, como moco de pavo nos lo vamos a echar, porque ahora a pesar de que la cosa es compleja estamos siendo solidarios con muchísimos sectores del municipio, los recursos son del pueblo pero hay (dinero) que no puedo tocar por cuestiones de auditoría, pero buscamos la manera de apoyar”.

En rueda de prensa posterior a este encuentro, dijo que confía en que los regidores van a aprobar la petición de los cantineros porque saben de la difícil situación que están viviendo, y que se ha colaborado en la prevención de contagios con el virus, lo que anticipa que posiblemente a más tardar la próxima semana ya tengan una respuesta favorable.

Agregó que la pandemia no solo afecta a la clase trabajadora, sino también a la comuna al tener que suspender eventos como la segunda feria nacional de ganado de la raza simbrah en el mes de enero, el festival de El Cuyo Beach, la feria de Reyes que está en duda de realizarse, entre otros del sector turístico.

Indicó que es necesario porque la pandemia no es un juego y que Tizimín se acerca a los 300 casos registrados como positivos y alrededor de 10 muertos por esa enfermedad, y que el ayuntamiento ya puso las bases para la prevención, por lo que corresponde a la ciudadanía hacer la parte que le corresponde para ir a la baja en el número de contagios y se permita el avance de la ola de aperturas como parte de la reactivación económica.

Destacó que el ayuntamiento le hace frente a esta contingencia a pesar de los recortes presupuestales que de acuerdo al balance, hasta en el mes pasado fueron 6 millones de pesos menos en comparación a lo recibido al año pasado.

En un rápido recuento enfatizó los programas municipales de apoyo a las familias durante esta pandemia, como la compra y distribución de pan dulce y francés, tortillas, despensas, desinfección de las calles de la ciudad y sus comisarías, la fumigación aérea, atención a las familias que sufrieron por las inundaciones.

Además de los 168 créditos a microempresarios recientemente entregados, así como apoyos en empleo temporal, entre ellos a los albañiles que se quedaron sin empleo al iniciar la cuarentena y ahora se sumarán los taxistas y cantineros. ISAURO CHI DÍAZ