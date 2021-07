Creen que se congeló un plan

Sin indicios de obras anunciadas en Valladolid

VALLADOLID.— Fuentes vecinales de la Calzada de los Frailes comentaron que tienen confianza en que el proyecto de mejoramiento de imagen del lugar se cancele de manera definitiva, luego que todos ellos se opusieron al plan, debido a que no estuvieron de acuerdo con las características de la obra, ya que los afectaría.

En su momento publicamos que vecinos de la Calzada de los Frailes se oponen al plan de mejoramiento del lugar, debido a que no tomaron en cuenta las modificaciones que ellos propusieron, que implicaba el no a la destrucción de la calle, mucho menos permitirían que ya no puedan dejar sus autos estacionados en el lugar, además la reducción del ancho de la vía al construir banquetas más amplias afectaría seriamente el tránsito vehicular.

Los vecinos en su momento advirtieron que no permitirían la realización de esa obra, por lo que el tiempo ha pasado y a la actual administración le quedan menos de dos meses, de modo que no habrá tiempo de negociar el plan.

Fuentes del lugar indicaron que al parecer ya no se llevará al cabo esa obra, lo que los tiene contentos, ya que no habrá necesidad de destruir lo que se tiene construido y que esa calle 41-A se ha convertido en uno de los íconos de la ciudad, pues mucha gente acude a conocerla y todos los días caminan en el lugar y disfrutan de los servicios que se les ofrece en los diversos negocios que funcionan en la zona.

De manera directa, los vecinos dicen que no les han notificado nada sobre la presunta cancelación del plan, pero de ser cierto, eso significaría un triunfo a su oposición, y ahora tendrán que devolver los recursos al gobierno federal, específicamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como lo marca la normativa.

Insistieron en su desacuerdo en el plan, y comentaron que no se confiarán y seguirán pendientes de lo que pueda pasar, ya que hay muchos intereses que estarían viendo afectados al no concretarse el plan.— J.a.o.o.