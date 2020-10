Cría de ovinos, paralizada

Reportan daños en el oriente por recientes meteoros

TIZIMÍN.— Los daños que han causado los últimos fenómenos meteorológicos a las unidades de producción paralizaron la actividad ovina en la zona oriente.

Hasta ahora la Asociación Ganadera Especializada en Ovinos de Tizimín Yucatán (Agleoty) tiene contabilizados al menos 45 animales siniestrados del gremio.

La gran mayoría de los productores tuvo pérdidas en infraestructura como techos de corrales, cercos y bodegas dañados, así como cultivos de maíz que quedaron bajo el agua.

Gustavo Quintal Tapia, presidente de la Agleoty, dice que ocho socios ya reportaron pérdidas en animales, desde tres hasta 22 piezas.

Poco a poco registran sus daños en el fondo de aseguramiento, aunque ha sido un proceso lento, pues con tantas afectaciones que hubo varios productores de todo el estado están en lo mismo, lo que hace que en ocasiones el sistema se sature.

Sin embargo, dice que se ha apoyado a los agremiados para realizar un preregistro, lo que también les beneficia porque se emiten los folios e incluso ya se comenzaron a realizar las visitas por parte de los técnicos para valorar afectaciones.

Lo que aún no saben es cuándo les darán el seguro por los daños, no hay fecha, pero la gran mayoría de los productores, con recursos propios, ya comenzó a realizar las reparaciones y la liberación de caminos para ingresar a sus unidades de producción.

El dirigente lamenta que esto propicie que se paralice la actividad por un tiempo, pues no hay pastos, los cultivos de maíz se perdieron y aunque el gobierno estatal les apoyó con el programa “Peso a Peso”, el insumo que se iba a emplear en habilitar otras áreas se invertirá en los daños.

Vienen gastos que no estaban previstos y un socio no ha podido ni ingresar a su rancho que está cerca de la costa debido a que sus caminos están inundados.

El líder de los ovinocultores añade que no será fácil salir adelante y por ello hoy se requiere del apoyo del gobierno federal, pues si bien hubo un programa anunciado en redes sociales para apoyar a los productores siniestrados, no se avisó con tiempo y fue con mañana pues un día para otro hicieron el anuncio.

Incluso dice que en Panabá hubo gente que un día antes se enteró y no le dio tiempo para organizarse, ya que no es fácil moverse de un lugar a otro.

Por otra parte, comenta que las afectaciones aún no terminan porque ahora, además de batallar con los daños, tienen que ver que el animal no muera y esté en óptimas condiciones, no solo está sufriendo por el estrés, sino por los suelos que están húmedos, la falta de alimentos, enfermedades, entre otros.

