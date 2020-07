Crisis afecta al panucho

Bajan ventas de tortilla de una vecina de Ticul

TICUL.— La crisis económica por la pandemia del coronavirus pone en apuros a gente que vive al día, como a Marta May Durán, de 65 años de edad y vecina de la calle 27 entre 18 y 20 del barrio de San Juan, quien durante 50 años se ha dedicado a la elaboración y venta de tortillas hechas a mano.

La mujer explicó que antes de la pandemia utilizaba 10 kilos de masa en un día para la elaboración de tortillas.

“Al día elaborábamos más de 500 piezas de tortillas para preparar panuchos o para el almuerzo”, comentó.

Sin embargo, debido al virus, las ventas disminuyeron casi el 30%, ya que cerraron muchos puestos de ventas de panuchos.

“Ahora lo que ganamos al día sirve para comer, ver unos pequeños gastos de la casa y volver a comprar los insumos para la elaboración de la masa”, señaló.

“Esta enfermedad está afectando económicamente a todos, en especial a la gente que está al día”, indicó.

La sexagenaria recordó que comenzó a elaborar el alimento cuando tenía 15 años. “Luego yo misma salía a vender las tortillas en la calle en un lek”, dijo.

Expresó que gracias Dios no ha tenido una enfermedad grave por tantos años de respirar el humo y permanecer mucho tiempo sentada.

“En una ocasión se me presentó una especie de asma, pero lo he controlado con medicamentos, me siento bien”, explicó doña Marta.

El precio de la tortilla por pieza es de un peso.— Sergio Iván Chi Chi