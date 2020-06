“Cristóbal” causa baches en Izamal

Los conductores piden atender las calles ante riesgo

IZAMAL.— El inicio de la temporada de lluvias y el paso de la tormenta tropical “Cristóbal” causaron la formación de baches que se han reproducido en este Pueblo Mágico.

En un recorrido por varias colonias y calles transitables de esta ciudad, se pudo constatar de la gran cantidad de baches que están a la orden del día.

Algunos hoyancos ponen en peligro a conductores, incluso algunos ya ocupan toda la extensión de la calle.

“Estamos de malas, está lo del Covid-19, luego el dengue, los moscos y ahora los baches que están a la orden del día; entonces es peligroso si cae una buena lluvia y piensas que solo es el agua. Que ando en bicicleta, de golpe y porrazo me iré en el pavimento con riesgo de que me quiebre mi pie, mi mano o golpee mi cabeza. Urge que se atienda el problema de los baches”, dijo Carlos Moo.

“Hace 15 días mi coche se metió en un bache, no lo vi porque estaba acumulada el agua y me salió carísimo tremendo golpe en la salpicadera, ¿quien me devolvió el costo de la reparación? nadie; se requiere mayor atención para atender el problema de los baches” comentó Ubaldo Gamboa.

“Ya es parte de este paisaje aquí en la avenida Zamná, empezó el bache pequeñito y ahora son los grandes baches y peor aún sigue creciendo sin que se le dé una atención, urge una solución porque es la avenida más antigua y transitada”, indicó Norma Rodríguez.— José Candelario Pech Ku

Los huecos están incluso en calles principales que son de alta circulación vehicular, cuando antes era común que el problema fuera privativo de las colonias y barrios.