Critican a alcalde de Valladolid por no atender quejas

Advierten de más protestas

VALLADOLID.— Vecinos de la calle 34 entre 29 y 31 que conduce a la colonia Fernando Novelo realizaron de nuevo una manifestación y plantón anteanoche, en las puertas de un terreno donde se construye una obra que servirá para la recepción de la señal de telefonía, luego que el alcalde Enrique Ayora Sosa los dejó plantados.

Tras la protesta vespertina que se realizó ese mismo día, el alcalde había acordado que acudiría al sector para reunirse con ellos para conocer su inconformidad, pero no llegó.

Ayer publicamos que luego de una manifestación de los vecinos, quienes colgaron una lona en medio de la calle, de poste a poste, en la que exponen su inconformidad por la obra que se lleva al cabo, llegaron agentes municipales e intentaron retirarla, pero un grupo de mujeres lo impidió en medio de un zafarrancho, y los uniformados golpearon a María Guadalupe Sánchez Chacón en varias partes del cuerpo. Según las evidencias tenía golpes en el cuello, en el abdomen y en el tórax, incluso arremetieron contra ella a empujones y a manotazos la bajaron de la patrulla.

De acuerdo con datos de los inconformes, el mismo miércoles, alrededor de las cinco de la tarde, una de las afectadas se comunicó vía WhastApp con el primer edil, quien se habría comprometido en que estaba dispuesto a escucharlos y atenderlos, por lo que acordaron una reunión en la calle 34 a las siete y media.

No obstante el compromiso, llegó la hora acordada y Ayora Sosa no llegó y fue poco más tarde que uno de sus asistentes se comunico con la mujer para decirle que ya no se podría realizar la reunión porque no iría el concejal, “debido al aumento de casos del Covid-19” y que “no era prudente reunirse entre varias personas”.

Se les solicitó a los inconformes que formen una comisión representativa para que se reúnan, lo cual enojó a los manifestantes, quien dijeron que ahora al concejal hay que llamarle “alcalde de comisiones”, pues nunca da la cara para resolver los problemas que pasan en la comunidad, lo cual se ha puesto en evidencia en varios casos que se han reportado en el municipio.

El caso del mercado es un ejemplo claro que se ha negado a escuchar a los locatarios, que piden destituir al director Luis Antonio Cocom Castillo, y por el contrario manda a una comisión de regidores para tratar de resolver el conflicto, pero al final no hacen nada porque los inconformes quieren dialogar con el primer edil, pero éste se niega.

Ante esta situación, según dicen, es claro que alcalde no quiere dialogar con la gente, “quizá porque no tiene la capacidad para resolver los problemas del municipio”, ante lo que advirtieron que en las próximas elecciones “habrá repercusiones por las acciones que realizan las actuales autoridades municipales”.

Luego de reconocer que fueron plantados, decidieron llevar al cabo otra manifestación nocturna en el mismo lugar con la misma lona y con pancartas, en donde exponen sus inconformidades y advirtieron que continuarán con las medidas de presión hasta que les hagan caso y se suspenda la obra.— Juan Antonio Osorio