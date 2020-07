Critican cierre de mercados

Quienes compran en fin de semana se dicen afectados

Rechazo ciudadano generó el Ayuntamiento de Hunucmá al anunciar anteayer que los mercados municipales del centro y de la colonia Obregón de la ciudad se cerrarán los sábados y domingos y la reapertura en esos días dependerá de la situación de la pandemia en el municipio.

La Comuna indicó que de lunes a viernes, el horario de labores en los mercados es de 6 a.m. a 3 p.m.

Por último, recordó que a los centros de abasto solo debe ir un integrante de la familia, se debe usar cubrebocas y gel desinfectante y respetar la sana distancia.

El aviso no fue bien recibido por los vecinos que tienen acceso a Facebook.

Eydie Guadalupe Rodríguez Quintal publicó en la red social: “Qué mal para los que trabajamos, el fin de semana es el único día que puedo ir, normalmente hago mis compras los sábados para toda la semana”.

Ángel Pech propuso inspeccionar un supermercado donde, dijo, “teniendo personal solo una caja cobra y se aglomera la gente, cuando ven que hay 20 personas en la fila abren otra caja, eso ya no debe de suceder; ustedes como autoridades deben de revisar esos negocios...”.

Genny Mendez, a su vez, escribió: “Con todo respeto, me gustaría saber: si soy la única responsable de mi familia y de lunes a viernes trabajo de 7 a 6 y el fin de semana era mi única posibilidad de comprar lo de mi semana, en qué momento realizaré mis compras. Ayuntamiento de Hunucmá, agregar que ni puedo pedir favor a quien me realice los compras porque me pagan viernes. En fin, ojalá y lo vuelva analizar y busque soluciones inteligentes”.

Gloria Canul Poot avaló el cierre en fin de semana e hizo un reporte: “Qué bueno. La terminal de taxis está terrible aquí y en Mérida y los dueños no hacen nada ellos solo les interesa ganar”.

Otro que aprovechó para hacer una denuncia fue David Misael Novelo G., quien escribió: “... quién en el retén de Hunucmá dejó entrar una camioneta con placas de Querétaro y solo vinieron a disfrutar de la playa y a bañarse, o sea, de vacaciones. Quién le dio entrada a ese vehículo y (los turistas autorizados) no tienen propiedad en Sisal”.

Luis M. Ferráez, por su lado, expresó su preocupación por los locatarios que no trabajarán dos días a la semana: “Genial alcalde (José Alberto Padrón Romero), sigue deslumbrando su preparación; ¿ahora qué tipo de apoyo económico recibirán las familias que dependen de esto? Es sarcasmo”.

Reina Osalde sugirió que en vez de cerrar, “deben poner su túnel sanitizante como en los otros poblados”.— Flor Estrella Santana

De un vistazo

“Huele horrible”

A raíz de que el Ayuntamiento de Hunucmá avisó que los mercados cerrarán los sábados y domingos, Tania Cetina Pérez solicitó a la Comuna lavar y desinfectar el mercado “diariamente” porque “huele horrible por allá...”.

Desinfectado en junio

La más reciente desinfección del mercado del centro que dio a conocer la Comuna data del 16 de junio, hace más de un mes.