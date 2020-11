Critican que Tizimín esté lleno de baches

Alcalde ofrece dar respuesta apenas pasen las lluvias

TIZIMÍN.— La cantidad de baches en la ciudad es uno de los temas más comentados en redes sociales e incluso han generan controversia en redes sociales.

Lo más reciente fue una publicación que se hizo desde la cuenta de Facebook del Comité Municipal del PAN en la que le hacen exigen al alcalde Mario González González reparar las calles.

En la publicación se señala que los baches han caudado muchos accidentes y están destruyendo motos y autos de los tizimileños, al final le piden al primer edil resolver los problemas “que para eso se le paga”.

Internautas como Uriel Ku Borges comentaron que las calles están así dentro y fuera de la ciudad como en carreteras a Colonia Yucatán, a Río Lagartos y a San Felipe. “Es de sentido común que de nada sirve repararlo bien si en 15 días ya se echó a perder de nuevo por las constantes lluvias, mi consejo es que vayan mas despacio para que no tengan accidentes y daños en sus vehículos”.

Otros como Florentino Cham comentaron: “las banquetas ocasionan más encharcamientos y más baches, en la colonia Santa Rosa dejan un cochinero las calles será que no hay alguien que los supervise que tenga conocimiento de cómo construir banquetas, las hacen sin salidas de agua por eso los encharcamientos y con el agua se agrandan los baches, a ver si en los próximos meses el alcalde empieza a reparar las calles acuérdense se acercan votaciones necesita votos para reelegirse”.

Conocidos panistas como Álvaro Álvarez Reina también ha respondido en la publicación “deterioro total en la infraestructura de toda la ciudad por falta de un mantenimiento adecuado”.

Mientras que no faltan quienes a favor publican como Regina Can Tun quien público: “qué lástima que durante la política queden ciegos, no vean la lluvia y el estado en que se encuentra Yucatán que ha sido golpeado por varias tormentas, pero bueno lindo mi Yucatán”.

En respuesta a los panistas, el alcalde, en una radiodifusora argumentó que del clima que no les ha permitido avanzar.

Incluso dijo que no es solo Tizimín si no todo el Estado con la misma problemática.

Añadió en su entrevista radiofónica que apenas pasen las lluvias activarán no dos ni tres sino cuatro cuadrillas para bacheo.— W.u.ch.