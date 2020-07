Críticas en Ticul por aglomeración en evento

TICUL.— Poco más de 800 personas recibieron el pago del empleo temporal que otorgó el gobierno del Estado por la contingencia de la tormenta tropical “Cristóbal”.

El pago de $1,250 a los beneficiarios se realizó ayer en la cancha de la colonia Obrera, en donde hubo aglomeración de gente por el atraso de casi una hora de los pagos, lo que generó críticas en las redes sociales por falta de la sana distancia.

Eduardo Flores Pech, vecino de ese sector, lamentó que no haya una coordinación en los pagos. “Las autoridades no tuvieron esa precaución ante la difícil situación por el incremento de contagios de Covid-19, las autoridades no tuvieron esa precaución”, dijo.

“Fue notoria la presencia de cientos de personas cobrando el apoyo; sin embargo, considero que los pagos se debieron hacer por horarios, para que no se genere la aglomeración de la gente.

“Sabemos que para la gente es muy importante la ayuda, es un ingreso extra en estos tiempos difíciles. Pero no hubo una sana distancia y por un apoyo veremos cuántos contagiados habrá”, abundó.

Al respecto, José Montiel García, director de la Policía Municipal, señaló que estuvieron en principio exhortando a seguir las recomendaciones sanitarias.

“Desde temprano había elementos asignados en el lugar, y aunque hubo un momento en que se descontroló la situación, al final se vio que se agilice el pago”, comentó el jefe policiaco.

“A los beneficiarios se les pidió el uso del cubrebocas y mantener la sana distancia”, detalló.— Sergio Iván Chi Chi