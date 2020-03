Cruce de reproches entre padres y maestros de CBTA

Demandan que se dé fin a protesta en Tizimín

TIZIMÍN.— En medio de la reunión que mantuvieron ayer padres de familia con maestros, salieron a relucir anomalías dentro del CBTA 14 que han ocurrido a lo largo de 4 años.

Como se había previsto, un grupo de padres de familia encabezado por la sociedad que representa Jorge Monforte Osorio se presentó a las 9 de la mañana con los docentes sindicalizados para cuestionar hasta cuando terminarán con su paro laboral.

Incluso la mayoría de los tutores coincidió en que los más afectados son los alumnos pues les están coartando el derecho a la educación, además les dijeron que sus problemas los deben arreglar con las estancias correspondientes y no apropiándose de la escuela.

A los maestros les dijeron que podría haber problemas con los alumnos que ya están por salir y requieren documentos para ingresar a la universidad, también dejaron entrever que pagan sus cuotas y no están recibiendo la educación, además de manifestar su preocupación por los animales que requieren atención y forman parte de proyectos del alumnado.

Los docentes sindicalizados que encabeza su líder Yamily González González fueron dando su punto de vista primero les explicaron que la apertura de la escuela no depende de ellos sino de Ligia Sauri Ávila, pues es quien debería dejar el cargo como directora pues su periodo ya venció y no cuenta con el nombramiento para continuar además manifestaron que el que debería subir es el subdirector del plantel, a los padres les explicaron que cada docente se ha turnado para ingresar al colegio y atender a los animales que están y no en proyectos.

En cuanto a las afectaciones por clases les aclararon que no hay tal pues solo han perdido dos días y los maestros siempre han trabajado horas extras cuando no deberían con el fin de apoyar a los alumnos cuando ha sido necesario.

Los profesores dijeron que si actuaron de esa manera fue porque se cansaron de los atropellos del personal directivo, ya que en las últimas semanas se había trabajado bajo protesta aguantando y esperando respuesta de los directivos a nivel nacional que hasta ahora no han tenido.

Se habló que se han interpuesto denuncias en Derechos Humanos por acoso laboral que han sufrido, denuncia penal por acoso sexual y además se han notificado a otras instancias el abuso de poder que ha tenido la directora en el colegio.

En medio de las revelaciones, los profesores señalaron que la escuela ha sufrido un saqueo a lo largo de 4 años, se han desmantelado las áreas donde trabajan los alumnos como por ejemplo el invernadero, ha desaparecido el equipo que sirve al taller de frutas y que es de acero inoxidable, sillas, mesas, ganado bovino, el cobro a los alumnos en el servicio de internet que no hay, así como los $20 que se piden para dar constancias cada dos meses para el pago de becas y que la escuela reúne cerca de $16 mil con los más de 800 alumnos.

Sin embargo lo más grave que salió a relucir, fue que a los padres les dijeron que se tiene prohibido tener cierto contacto físico entre maestros y alumnos cuando hay evidencias tales como fotografías donde un profesor aparece con dos alumnos sentados sobre la pierna y dentro de un aula del plantel, pero también de mensajes comprometedores de docentes con alumnos.

Y lo que más sorprendió a los padres y se dijo en la reunión: que un maestro pidió a varones que se masturben en el baño del plantel para obtener semen para estudiar en laboratorio.

Los sindicalizados dijeron que todo lo que ha ocurrido ha sido notificado a la dirección pero nunca se ha hecho algo al respecto.

Tras escuchar las relevaciones, hubo reclamos de padres de familia incluso todos coincidieron que se levantara una denuncia en Derechos Humanos por el cierre de la escuela para que alguna autoridad competente intervenga.— WENDY UCÁN CHAN

