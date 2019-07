Cruzada por mejorar Maxcanú

Joven promueve reforestaciones y el hábito de leer

“Muchos me han dicho que estoy loca por todo lo que hago”, dice Lucía Magaly Pech Canché, quien se ha dado a la tarea de hacer actividades sociales y culturales en su natal Maxcanú.

Egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, siempre tuvo en claro hacer algo a beneficio de su comunidad y, por ello, entre sus primeras acciones estuvo la creación de la sala de lectura “Un pedacito de Maxcondo” en su casa.

En la sala de lectura que hace referencia a Macondo, el pueblo que Gabriel García Márquez retrata en la novela “Cien años de soledad”, Lucía Pech imparte talleres a niños con quienes también realiza diversas actividades educativas.

“Muchos me critican porque creo que voy a hacer grandes a los niños y cambiar el mundo; tal vez no cambie al mundo, pero al menos sí quiero cambiar a mi colonia”, comparte Lucía, quien imparte talleres en el CAM de su localidad.

A la par de sus actividades como promotora de lectura, lleva al cabo labor social y para ello se juntó con un grupo de personas que, como ella, tenían el interés en hacer algo por el pueblo.

Una de sus primeras acciones fue reforestar varias áreas del municipio para mitigar el calor que los maxcanuenses han padecido en los últimos años.

Sin el apoyo de ninguna autoridad, se le ocurrió pedirles a los mismos vecinos que donen plantas del patio de su casa. Así se hicieron de plantas de ramón, ceibas, huayas, naranjas o palmas.

“La gente me sigue criticando, dicen que no tengo nada que hacer, y ojalá que así como sembramos también lo reguemos”, dice la joven. Señala que siempre ha tenido la iniciativa para hacer un montón de cosas y la fortuna de tener muchos amigos que la apoyan.

Ojalá que más personas se animen a hacer algo, añade. “Hay muchas personas con buenas ideas, pero a veces no las hacen por el miedo a que no les harán caso o que los van a tachar de locas, pero creo que no hay que hacer caso”.— Iván Canul Ek