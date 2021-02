Cuarto pescador excluido de los apoyos por la veda

Queja: “Solo me cuentearon, no me incluyeron”

PROGRESO.— Al igual que los pescadores Luis Alberto Castro, de 33 años de edad; Miguel Ángel Euán, de 22, y Luis Aarón Cámara Novelo, de 37 años, el ribereño Luis Carlos Azueta García se queja de que fue excluido del apoyo catorcenal de $1,200 en vales del programa Respeto la Veda del Mero, de la Secretaría de Pesca estatal.

Por la veda, que abarca del 1 de febrero al 31 de marzo, los primeros dos ribereños pescan rubia y canané, en tanto que Cámara Novelo labora de “viene viene” en la calle 27 entre 78 y 76 del Centro.

Azueta García, quien tiene su base en el malecón y a diario pesca a bordo de un alijo, se quejó de que sin explicación alguna lo sacaron del padrón pesquero y por ese motivo no recibe los vales de despensa.

Indicó que tampoco recibe el apoyo anual del programa federal Bienpesca porque no figura en la lista, a pesar que habló con Joaquín Díaz Mena, delegado de Programas Especiales, quien ofreció que sería incluido en el apoyo.

“Pero solo me cuentearon, no me incluyeron en la lista de beneficiarios”, expresó.

De 53 años de edad, Azueta García indicó que hay muchos ribereños que todo el año pescan, pero durante la veda del mero no reciben apoyos, como los que laboran solo en la temporada de pulpo y no capturan mero.

Dijo que “Rambo” (Julio Echeverría Ortiz) sí logró que lo incluyan en la lista y es de los pocos ribereños del malecón que reciben los apoyos estatal y federal.— Gabino Tzec Valle