Cuento de joven de Kinil gana un concurso estatal

KINIL.— La alumna Cindy Jaqueline Caamal Ucán, de la telesecundaria Mariano Escobedo, de esta comisaría de Tekax, ganó el concurso de nivel estatal “Historia de Familia”.

La estudiante obtuvo como premio una tableta digital, que recibió ayer por la mañana, y su kit alusivo al concurso.

La menor se mostró entusiasmada al recibir el premio a su esfuerzo.

En entrevista para el Diario, la joven dijo que el cuento fue uno que le contó su abuelito Demetrio Caamal días antes del concurso.

Esta alumna originaria de la comisaría de Kinil, ubicada a 26 kilómetros de la cabecera rumbo al oriente, señaló que se emocionó mucho cuando hace unos días recibió una llamada para notificarle que su cuento ganó el concurso en la categoría de nivel secundaria.

También le informaron que el personal de la Secretaría de Educación acudiría a entregar el premio.

La estudiante pasó a tercer grado de secundaria.

Cindy Jaqueline, de 13 años de edad, recordó que en mayo su maestro Wilder Nasin Téyer Gómez le platicó sobre la convocatoria del concurso.

Invitación

“Como el maestro sabe que me gusta la lectura y escribir cuentos me invitó a participar y acepté, por lo que decidí platicar con mi abuelito Demetrio Caamal y me contó prácticamente su vida.

“De allá me basé para hacer mi cuento, donde relaté la vida de mi abuelito, quien desde pequeño estudió y trabajó en el campo y pasó carencias, también cuento las costumbres y tradiciones del pueblo de Kinil y cómo logró obtener su oficio de carpintero”, explicó Cindy Jaqueline.

Mensaje

El cuento ganador es “El baúl de los Recuerdos”.

“Me siento muy contenta de haber obtenido este premio, agradezco el apoyo de mi mentor Wilder Nasin Teyer Gómez, de quien he recibido mucho apoyo”, agregó la alumna, quien no ocultó su emoción al recibir su premio. La menor estuvo acompañada de su madre, María Santos Ucán Chan.

“Esto demuestra que los niños y niñas de las escuelas rurales tienen mucho talento”, comentó la madre de familia.

Por su parte, el profesor dijo sentirse orgulloso de que Cindy Jaqueline haya ganado este concurso, pues “es una excelente alumna y lo acaba de demostrar”.— Arnulfo Peraza Rodríguez

