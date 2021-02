Cumple 26 años de servicio en las milpas y cultura

Reconocen labor

PETO.— Tras 26 años de trabajo comunitario en la región, sobre todo en la milpa, las cabañuelas y en la cultura, el ingeniero Bernardo Caamal Itzá será reconocido por su trayectoria por la Universidad Autónoma de Chapingo, donde es egresado.

La universidad reconocerá su trayectoria profesional, pues como se sabe, Caamal Itzá es uno de los principales promotores de la milpa tradicional, lo cual promueve en lengua maya con los campesinos, con quienes ha compartido muchas experiencias y puntos de vista.

El ingeniero recordó que realizó su servicio social en la radiodifusora local y en el área de comunicación, donde los temas de la milpa los hablaba en lengua maya.

“Cuando egresé no había trabajo, el país estaba en crisis, todo lo contrario a lo que pensé cuando empecé a estudiar y que aún continúa ocurriendo en la actualidad, pues pensamos que al terminar una carrera tendremos trabajo seguro, cuando no es así”, explicó.

“En aquel entonces, gran parte de las instituciones se cerraron, pero se abrió la oportunidad de trabajar en la milpa”, agregó.

“Recuerdo en aquel entonces que mi madre que era mi portavoz, me decía que con que la ayudara a cuidar las gallinas y los pavos del traspatio comería lo que ella comiera”, explicó.

Asesorías

“Fue en ese momento que me adentré más al trabajo de la milpa y del solar, al mismo tiempo comencé a trabajar con grupos de campesinos a quienes iba asesorando con mis conocimientos de agrónomos y recuerdo que en ese entonces me pagaban con gallinas, con pavos y huevos, pues no tenían dinero los productores”, agregó.

“Poco a poco me adentré más al tema del trabajo comunitario y de la milpa. Posteriormente en nuestros andares conocí más acerca del religiosidad maya, del cual sabía de manera general pero no me había adentrado tanto para comprenderla”.

“Con los años fortalecimos el trabajo comunitario y hace 16 años iniciamos con el tema de las cabañuelas que hasta el día de hoy sigue vigente y del cual aún hay mucho por aprender”.

“De igual manera hemos trabajado en el tema de la conservación de la semilla y con el trabajo comunitario que hemos estado haciendo, nos ha valido para ser invitados a eventos nacionales e internacionales para exponer y compartir nuestras experiencias.

La universidad invitó a Caamal Itzá a compartir su experiencia junto con otros distinguidos agrónomos que trabajan en sus territorios.

Los testimonios se presentarán en un vídeo el 22 de febrero, en el marco del Día del Agrónomo.— M.A.M.G.

Grabación Vídeo

Ayer el personal de universidad llegó a Peto para realizar la grabación.

Entrevistas

En el vídeo también se incluirán entrevistas de personas con los que ha trabajado Bernardo Caamal Itzá , como una manera de reconocer a los actores principales del trabajo que se ha realizado en la región, como promover en maya la milpa tradicional.