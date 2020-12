Cumple un siglo de vida

Hábitos sanos, la clave de pionera en el bordado

TEKAX.— La señora Petrona Ávila Barrera cumple hoy 100 años, y su clave para llegar a esa edad es su estilo de vida sano de antaño.

La cumpleañera es pionera del bordado en esta ciudad y madre de ocho hijos.

La mujer, quien está bajo el cuidado de su hija Hortensia Pinto Ávila, nació en 1920 y “en ese entonces la vida era muy diferente, había que trabajar desde muy niños para ayudar a nuestros papás”.

Doña Petrona se casó a los 24 años con Rosendo Pinto, con quien tuvo ocho hijos: Gilda María, Amílcar, Teresita de Jesús, Socorro, María Hortensia, Orlando, Rosendo, quien ya falleció, y Héctor. “Desde joven tuve gusto por el baile y tuve la oportunidad de participar en varios concurso de danzones y ya casada no dejé se salir a los bailes, ya que a mi esposo también le gustaba, no nos perdíamos el baile de la sociedad regional coreográfica de Tekax, pero no todo era diversión, también me gustaba la costura”, recordó.

“Fui pionera en bordados finos a máquina de pedal, bordábamos hipiles y ternos tipo hilo contado, a mano, gripur, renacimiento y flor de coco, antes eran muy escasas las personas que costuraban”, concluyó.— arnulfo peraza rodríguez

Familia Cumpleañera

La señora Petrona Ávila Barrera tiene 37 nietos, 78 bisnietos y 13 tataranietos.

Divertida y trabajadora

“En mi época fui trabajadora y me gustaba la diversión sana, me siento contenta de llegar a los 100 años, Dios me ha dado esa dicha”, expresó.