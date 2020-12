Cumplen medidas

Calles vacías en Valladolid y poca gente en fiestas

VALLADOLID.— El toque de queda flexible que las autoridades decretaron en la ciudad a partir de las 11:30 de la noche funcionó durante las fiestas navideñas, ya que casi no hubo gente en la calle, incluso personas que visitaron a sus familiares procuraron regresar a su casa minutos antes del horario establecido.

El toque de queda fue de las 11:30 de la noche a las 5 de la mañana.

Las autoridades municipales comentaron que la Policía Municipal y estatal estarían pendientes de que se cumpla y exhortarían a la gente que se le vea en la calle para que se regrese a su casa, incluso las tiendas de conveniencia cerraron una hora antes.

Estas disposiciones originaron que mucha gente no salga ni a visitar a sus familiares en horas de la madrugada, incluso las fiestas no duraron mucho tiempo como en años anteriores.

Algunos taxistas comentaron que la misma Policía los exhortó para no estar en la calle luego del horario establecido y se les dijo que no tenía caso que trabajaran, ya que no había gente en las calles.

De acuerdo con datos obtenidos, los agentes también hicieron llamados de atención a los conductores, pero hasta el momento no se ha reportado si alguno fue multado. Estas medidas preventivas también se implementarán en las fiestas de fin de año, por lo que se pide a las familias cumplir con las normas establecidas por las autoridades, por la propia seguridad de la sociedad, especialmente para evitar más contagios del Covid-19.

Por cierto, a pesar de haber terminado las fiestas navideñas la seguridad continúa en el Centro, en donde la Policía Municipal, estatal, incluso la Guardia Nacional, realizan recorridos de vigilancia, incluso se detienen en las puertas de los negocios para mostrar su presencia a los que intenten cometer algún ilícito.— j.a.o.o.

