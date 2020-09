Cumplen una meta

Jóvenes culminan el telebachillerato en Sitilpech

SITILPECH.— El telebachillerato comunitario realizó en días pasados la entrega de certificados a los egresados que acudieron en el patio del Palacio Municipal, donde se colocaron sillas separadas en una distancia de metro y medio y se aplicó gel antibacterial a los asistentes.

La actividad fue encabezada por la directora del plantel, Maribel Tugores Vega, quien hizo entrega de la documentación e informó que el nuevo ciclo escolar arrancará este lunes, en la modalidad en línea.

“Deseos muy prósperos para estos egresados porque le pusieron lo mejor para salir adelante y esperemos que lo aprendido se ponga en práctica, las circunstancias son otras en estos momentos pero no debe caer el ánimo porque tuvieron mucho tiempo en la escuela que fue su segunda casa para aprender y sobre todo convivir”, destacó la directora.

“Muchas felicidades a los egresados, de mi parte tendrán siempre una amiga y cuando deseen platicar o tengan alguna duda no lo piensen y se acerquen, para eso estamos, no porque ya no están en la escuela no los escucharemos, serán siempre bienvenidos”, agregó.

Egresados

Los estudiantes son Érika Alejandra Aké Pool, María Sales Canché Baas, Ángel Virgilio Chi Cox, Ángel Adolfo Eb Pech, Abner Abisai Ki Moo, Juan José Montejo López, Irving Ismael Moo Chi, Russel Abel Moo Díaz, José Leandro Moo En, Gabriel Humberto Moo Pacheco, Óscar René Pech Estrella, José Daniel Pech Valencia y Alan Ezequiel Sulub Moo.— josé candelario pech ku

Detalles

La directora escolar Maribel Tugores Vega dio un mensaje a los egresados.

“Plan trazado”

“Por la situación, muchos van a buscar algún empleo, otros alargarán sus conocimientos educativos, ya tendrán trazado lo que harán en su vida de lo que como jóvenes quieren y desean”, expresó la directora escolar.