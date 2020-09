''Da pena pedir ayuda, pero por mis hijas soy capaz de hacerlo''

Necesitan celular para enviar sus tareas al maestro

HUNUCMÁ.— Miguel Fernando Uicab Euán, vecino de la calle 32 entre 15 y 17 de esta ciudad, pide la ayuda de las autoridades y la población para que sus pequeñas hijas puedan contar con un teléfono celular o una computadora a fin de que continúen sus estudios en una escuela primaria local.

Narra que su oficio es albañil y, a causa de la pandemia de Covid-19, se quedó sin trabajo y ahora apenas consigue algo de dinero mediante pequeñas chambas que hace, pero solo le alcanza para la comida familiar.

Sus dos hijas estudian en la primaria Nachi Cocom, en la colonia San Martín en esta población, y después de tomar sus clases del programa Aprende en Casa, que se transmite en la televisión, hacen la tarea.

El alarife destaca que hasta la semana pasada con un celular, ellas mandaron sus tareas a los maestros, pero el teléfono se descompuso y ahora no cuentan con un dispositivo digital para mandar las tareas.

Su hija menor cursa el segundo grado de primaria y la mayor, el cuarto grado.

“Ambas siguen haciendo sus tareas, pero lo que nos preocupa como padres es que no las pueden mandar a sus profesores”, dice el papá.

“Ya fui a cotizar un teléfono con la capacidad para que tengan cámara y “WhatsApp, pero cuesta $2,600 y, como ya dije, no tengo trabajo y no he podido reunir la cantidad de dinero para comprar el cel”, relata.

“Da pena pedir ayuda, pero por mis hijas sí soy capaz de hacerlo, ya que estoy informado que existen agrupaciones civiles, como ‘Tocando corazones’, que están ayudando a los que menos tienen para que sus hijos no se queden sin estudiar”.— Jorge Castilla Franco

Confía en la ayuda

“Agradezco a los medios de comunicación por dar a conocer mi necesidad y sé que alguien me ayudará, y yo sabré agradecerlo cuando se pueda trabajar con normalidad”, dice Miguel Fernando Uicab Euán.