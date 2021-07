Dan constancias de terrenos a más de 40 ejidatarios en Valladolid

VALLADOLID.— “Mis sueños, hoy se hicieron realidad”, expresó José Quintal Cen, uno de los 42 ejidatarios que recibieron su constancia ejidal de un terreno, luego que en 2014 el entonces comisario ejidal se los negó a 270 ejidatarios cuando se lotificaron las casi 350 hectáreas del polígono de Zaciabil, por diferencias entre los grupos.

Como se recordará, en su momento publicamos que durante el periodo del excomisario ejidal Leonardo Pech Un (2012-2015) se acordó lotificar las 350 hectáreas del polígono de Zaciabil que se repartieron entre los ejidatarios.

Sin embargo, no se tomó en cuenta a 270 de 704 ejidatarios debido a que se opusieron al proyecto de lotificación y porque formaban parte de un grupo opositor del comisario, incluso les prohibieron votar en las asambleas.

Posteriormente, en el periodo del excomisario José Matilde Cervera Dzul (2015-2018) ratificaron la sanción y algunos miembros de la entonces directiva se apropió de unas 35 hectáreas del polígono.

En el periodo 2018-2021 que encabezó el excomisario ejidal Adriano Uitzil Kumul se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes se apropiaron ilegalmente de los terrenos y más tarde se recuperaron. Hace casi dos meses, el grupo opositor protagonizó un enfrentamiento en el ejido, cerca del cenote “Kantó”, ya que supuestamente invadieron los terrenos que no estaban asignados, lo que derivó en la intervención de la Policía Municipal y Estatal.

Sanción

En su momento, el ejidatario Antonio Abán Cocom expresó que ellos tienen derecho de posesionarse de los terrenos, pero hace unos 15 días la asamblea lo sancionó por actitudes violentas y se acordó que en los próximos 15 años no tendrá derecho a votar en el ejido ni a ocupar algún cargo en la directiva.

Luego de ganar las elecciones ejidales, el actual comisario Maximiliano Kumul Can y el secretario José Ricardo May May se comprometieron a que los 270 ejidatarios tendrán sus lotes que desde hace años les corresponde.

Entrega

Ayer se inició la entrega de las constancias ejidales a 42 ejidatarios que pagaron $2,000 por los derechos y los trabajos de topografía.

Los predios otorgados tienen diferentes medidas, pero en promedio les corresponden unos 1,400 metros.

En el caso de los que todavía no solicitan su terreno, deberán pagar los $2,000 para realizar el trámite.

El ejidatario Víctor Abraham Hoil Uicab comentó que “gracias a Dios ya nos tocó nuestros terrenos, ahora ya podemos decir que tenemos un patrimonio para nuestros hijos”.

Los beneficiados no ocultaron su felicidad al recibir la constancia de sus terrenos.

La entrega del documento se realizó en el polígono, donde acudieron policías municipales para resguardar el orden ante el temor de la presencia del grupo en pugna, pero todo transcurrió en calma.— Juan Antonio Osorio Osorno