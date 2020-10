Dan de baja a tres policías agresores en Motul

“Fue intento de robo y asesinato”, asegura motuleño

MOTUL.— Los tres policías que agredieron e intentaron asaltar a un ciudadano fueron dados de baja de la Policía Municipal, según fuentes cercanas a la dirección de la corporación policial.

David Dzul Puch dijo que fue un intento de robo y asesinato lo que le hicieron los ahora exoficiales, quienes estaban ebrios.

Los agresores fueron dados de baja de inmediato luego de recibir el reporte de los hechos.

El alcalde Roger Aguilar Arroyo confirmó la baja de los uniformados involucrados en el intento de asalto y agresión a un ciudadano.

Dijo que al día siguiente del hecho, cuando entraron a su turno de trabajo se les notificó su baja.

Agregó que así podrán enfrentarse a la demanda que Dzul Puch interpuso en la agencia 24 de la Fiscalía del Estado, con sede en Motul.

“Además que no se permitirá que este tipo de malas acciones continúen en la corporación”, declaró el edil.

Testimonio

“No solo fue una agresión como se dijo, fue intento de robo y asesinato”, denunció Dzul Puch, sobre lo que sufrió el viernes 9.

Ese día, según se averiguó, los entonces tres policías estaban en su día de descanso y en estado de ebriedad lo agredieron físicamente.

En esa ocasión no se precisó la causa del ataque.

La Policía realizó una operación para detenerlos, en la calle 30 entre 7 y 9 de la colonia La Perla de la Costa, pero ellos se escondieron en la casa donde viven y unas personas los defendieron, negándoles a las autoridades el acceso a la propiedad.

Posteriormente, los dueños de la casa convocaron a los medios de comunicación para denunciar que otros policías, sobre todo el director, Pablo Pech Pech, entraron en el predio sin autorización, pero le impidieron que detengan a sus inquilinos.

Denuncia

Dzul Puch dijo que interpuso una denuncia en la agencia 24 de la Fiscalía General del Estado de esta ciudad por las lesiones que sufrió en las costillas, rodillas y costados del cuerpo, por patadas y golpes de los tres expolicías,

“Me arrastraron una cuadra ahorcándome con el brazo y el cordón del casco que tenía en la cabeza.

“Me salvé de morir por portar el casco de protección, que recibió dos piedras que me lanzaron a la cabeza los oficiales ebrios cuando me tenían en el suelo”, anotó.

“Incluso, cuando me arrastraban dijeron: ‘Vamos a meterlo en la casa y lo matamos; allá nadie se va a enterar”, pero no lograron su objetivo”, agregó.

Aseguró que los mismos policías que lo agredieron, cuando están ebrios, son el dolor de cabeza de la colonia La Perla de la Costa.

“Son una banda que se dedica a asaltar a las personas en la calle, además de que las agreden, pese a que se denuncian los hechos con sus superiores, ellos siguen haciendo de las suyas”.

Identificados

Dzul Puch identificó a sus agresores como Yael Pool, Omar Muñoz Ortegón y Euri Ulises Canul Kuk, quienes ese día se bañaban en la calle inundada como si fuera una piscina, “pero era su técnica para asaltar a las personas que pasaban junto a ellos”.

“Les dije que se quiten porque mi patrón pasaría con su vehículo para ir a su casa, pero no me hicieron caso, cuando el dueño de la casa llegó los encontró forzando la reja, al llamarles la atención le lanzaron una piedra que rompió el cristal de la portezuela de la vagoneta Suzuki Ertiga blanca placas YZD-068-C”, apuntó.

Tres cosas pidieron

“Los daños a la vagoneta se debieron a que mi patrón se negó a darles dinero y el celular que le pedían, pero además pidieron que se les dé el vehículo, y como se retiró le tiraron la piedra”.

Explicó que luego de hablar con su patrón, él regresó a ver la casa; fue cuando lo vieron y dijeron: ‘Es él, nos torció porque trabaja con el dueño de la casa”.

“Las esposas de los oficiales me advirtieron que no los denuncie porque luego en la calle me van a golpear, son una banda de policías dedicados a robar en esa zona. Esta vez no me mataron, pero puede que lo hagan más adelante o (maten) a otra persona que asalten”, alertó.— Megamedia