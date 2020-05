Dan el último adiós a don Victoriano; fue asesinado por su hermano

Tekax. - Hoy fue sepultado Victoriano Ávila López de 45 años de edad, quien fue ultimado de un balazo en su terreno el pasado lunes, cuyo supuesto asesino es su propio hermano Francisco "Pancho" que se hasta el momento se encuentra prófugo de la Justicia.

El cuerpo del ahora occiso, no fue velado, hoy alrededor de las 2:30 de la madrugada fue entregado a su esposa en Tekax, pero fue sepultado de inmediato sin tiempo a que sus familiares y amigos se despidieran de él.

Peligro de contagio

La autoridad alegó que por el estado de descomposición y la situación que atraviesa el estado por el Covid-19, ya que el cuerpo habría estado guardado en el mismo lugar con cuerpos de personas fallecidas por el Covid-19 por tal motivo hay peligro de contagio, por eso no lo llevaron ni siquiera en su casa y fue directo al panteón para dar sepultura, incluso las personas que lo trajeron tenias trajes especiales para evitar contraer alguna enfermedad.

La situación causó mucho enojo a sus dolientes ya que estrictamente sólo dejaron pasar a 5 personas al panteón, su esposa y 4 de sus hermanos a nadie más, el resto se quedaron fuera del cementerio que estuvo cerrado con candado para evitar que alguien más entre.

Piden justicia

Los familiares piden el apoyo del presidente municipal y del gobernador para esclarecer el asesinato, porque la fiscalía no está actuando correctamente a pesar que se le ha entregado videos fotos incluso denuncias de amenazas de muerte que recibía en vida Victoriano por parte de su hermano "Pancho" no han hecho nada más para dar con su paradero, la fiscalía pide testigos y pruebas "quién va ser testigo, si el asesinato fue en medio del monte no había nadie más" "¿quieren que testifiquen los pájaros?" dijeron enojados y exigiendo justicia para esclarecer la muerte de Victoriano Ávila López.

Confirman impactos de bala

Asi mismo dijeron que, el reporte de la autopsia arrojó o dictaminaron que la causa de la muerte de "Vito" fue por herida penetrante causado por proyectil de arma de fuego. Fueron dos impactos de bala lo que recibió y el asesino incluso después de dispararle se acercó para darle un tiro de gracia, aseguran los familiares del ahora occiso.- Julio César Caamal