Dan inicio a unos trabajos

Visos de solución al conflicto entre tres sindicatos

VALLADOLID.— El conflicto entre transportistas de dos sindicatos de esta ciudad que mantienen desde hace más de una semana con los de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) podría llegar a su fin: los involucrados viajaron ayer a la ciudad de Mérida para negociar los precios de las tarifas por viajes de material.

Sin embargo, mientras los líderes de los sindicatos hacían las negociaciones, en el terreno donde Catem pretende construir una plataforma para albergar oficinas y almacenes de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), los camiones de volteo del sindicato “Florencio May Noh”, perteneciente a la CTM, comenzaron a transportar material de construcción en el predio.

Durante varios días hemos publicado del conflicto que se originó entre los de Catem y dos sindicatos locales, debido a que los primeros se niegan a pagar $1,400 por viaje de material y les ofrecían $1,050.

Los de Catem trajeron a unos 30 sujetos de choque, todos ellos militares y armados con pistolas, quienes el lunes pasado con piedras y palos agredieron a los transportistas locales, dos de ellos resultaron lesionados. Luego por la tarde-noche los agresores se dieron a la fuga bajo el monte hasta que abordaron un minibús que los transportó al parecer a la ciudad de Mérida.

Ayer miércoles se acudió al lugar donde se encuentra el predio, en cuyas puertas los transportistas mantenían una manifestación, pero no se vio a ninguno de ellos; en su lugar, en el portón, dejaron fijadas varias cartulinas, y una de ellas dice que hacen responsable a la Catem, de lo que les suceda.

En el exterior tampoco se encontraron los camiones de volteo, solo algunos empleados de ICA que se encargaban de controlar el tránsito vehicular en la avenida Zací Hual, incluso tenían instaladas algunas señalizaciones en donde advierten a los conductores de autos de la entrada y salida de camiones.

Se observó la entrada y salida de los camiones de volteo llevando material de construcción de manera normal, lo que hace pensar que el conflicto ya está en vías de solución.

Se le hicieron cuando menos tres llamadas a Carlos May Novelo, dirigente del sindicato “Florencio May Noh”, cuyos volquetes están trabajando en el lugar, pero no respondió a ninguna de las llamadas.

Otros socios del sindicato comentaron que la reunión se llevaba al cabo en la ciudad de Mérida y todos los propietarios de los camiones de volteo se encontraban en el lugar, incluso se les hizo una llamada cerca de las cuatro de la tarde, pero de nuevo nadie contestó.— Juan Antonio Osorio Osorno