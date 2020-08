Dan láminas de zinc en Progreso

Apoyos para que reparen su techo, tras “Cristóbal”

PROGRESO.— Ayer en la mañana en la Unidad Deportiva Progreso, el alcalde Julián Zacarías Curi entregó 2,016 láminas de zinc del Fonden a familias del municipio que aún padecen los estragos de la tormenta tropical “Cristóbal”, que causó inundaciones en la primera semana de junio en Yucatán.

La titular de la Unidad de Atención Ciudadana, Audrey Esther Woolley Maldonado, precisó que los beneficiados reciben cuatro láminas de zinc.

Indicó que en unos días se llevará el mismo apoyo a Flamboyanes y Paraíso.

Según un comunicado, en el evento las personas cumplieron el protocolo sanitario para prevenir contagios de la pandemia de Covid-19, que incluye el uso de tapabocas y mantenerse mínimo a 1.5 metros de otras personas.

Los beneficiarios recibieron las láminas para reparar los techos de sus casas, pidieron otros apoyos y reconocieron las medidas estatales implementadas para ayudar a la población por el Covid-19 y “Cristóbal”.

Lidia Nohemi Noh, de Chicxulub Puerto, expresó que “las láminas me ayudarán bastante, cada que llueve mis láminas de cartón se rompen. Agradezco a las autoridades porque podré proteger a mis familiares, en especial a mis padres, que ya son adultos mayores”.

Aida Rosa Blanco, habitante de la comisaría de Flamboyanes, a su vez dijo: “Yo vivo en los terrenos que el IVEY ya nos entregó, y con lo de ‘Cristóbal’, muchas casas se quedaron sin techo y se inundaron.

“Estamos muy agradecidos con el alcalde, porque ha demostrado estar al pendiente de los ciudadanos, confiamos en que él continuará dando su atención a nuestra comisaría”, añadió.

Zacarías Curi resaltó que cada apoyo entregado a los progreseños en los últimos meses es el resultado de las gestiones hechas, en primer lugar, con el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien ha procurado que Progreso reciba hoy más que nunca asistencia, y en segundo lugar, con la iniciativa privada.

“No olvidemos que al inicio de la contingencia, el gobernador proporcionó diversos e importantes apoyos, para aminorar los efectos de la pandemia, después tuvimos que enfrentarnos una segunda contingencia sobre otra: la tormenta ‘Cristóbal’, tras la cual el gobernador gestionó recursos del Fonden para ayudar a quienes vieron afectados sus hogares”, dijo.

“Por mi parte, continuaré tocando puertas para que la iniciativa privada se solidarice con los progreseños, ya que aún hay varias familias que están padeciendo los efectos de la emergencia sanitaria, muchos aún no cuentan con trabajo y requieren atender otras necesidades”, afirmó.

Durante la jornada estuvieron presentes los “Amigos de la Salud” para respetar las medidas preventivas.

Finalmente, Zacarías Curi invitó a los beneficiarios a no bajar la guardia. “No hay trabajo, no hay nada más, si no hay salud. Sigamos cuidándonos, atendamos las medidas sanitarias para salir pronto de esta contingencia”, expresó.