Dan muerte a perros y gatos

Potente químico es utilizado, dicen vecinos de Ticul

TICUL.— Con caras tristes y de impotencia, así se manifestaron vecinos de la calle 17 entre 44 y 46 del barrio de San Joaquín, al ver cómo alrededor de 10 animales, entre perros y gatos, fueron envenenados con un potente y peligroso químico.

La matanza de animales fue descubierta ayer en el transcurso del día; los dueños de las mascotas vieron que perros y gatos se encontraban tirados sin vida y con espuma en los hocicos; otros aún agonizaban.

Sara Caamal, una de las afectadas, indicó que alrededor de las 3 de la tarde encontró muertas a sus mascotas, cinco gatos y dos perros, en el patio de su casa y otros en los terrenos de sus vecinos.

“Sospechamos de un vecino como el responsable de la masacre de los animales, pero no podemos denunciarlo porque no tenemos pruebas y no queremos tener problemas porque es vengativo”, señaló la mujer.

“No es la primera vez que envenena los animales de los vecinos”, agregó.

De acuerdo con los vecinos, alrededor de 10 animales, entre perros y gatos, fueron asesinados con un poderoso químico e incluso, hasta ayer por la tarde, otros aún agonizaban.

Temen que el veneno que se utilizó arroje mayores consecuencias porque en los predios afectados hay niños.

Evidentemente molestos, los afectados acusan a un vecino del sector del ser el responsable de la matanza y para ello llamaron a la Policía Municipal, cuyos elementos tomaron datos de lo ocurrido en el lugar de los hechos, pero señalaron que no podían hacer nada.

Los propietarios de los animales muertos los embolsaron para tirar; para ello solicitaron el apoyo de Protección Civil municipal.— Sergio Iván Chi Chi