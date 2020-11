Daños en esculturas a la intemperie

Artista de Telchac pide le restituyan obras de madera

TELCHAC PUERTO.— El veterano escultor José Pastor Moreno Tec, de 70 años de edad, pide que el Ayuntamiento le devuelva sus obras de arte porque, denuncia, antes estaban en el Museo del Mar en esta comunidad, pero ahora se deterioran por el sol y la lluvia en la intemperie debido a que las autoridades municipales las colocaron en el parque principal.

Narra que cuando en el Ayuntamiento 2015-2018, que presidió Humberto Marrufo, se abrió el Museo del Mar, donó dos esculturas hechas de madera de tzalam: un marlín y una sirena.

“Hace dos años que cerró el Museo del Mar por posibles conflictos con el director de Museos del Estado y, ante eso, las obras de arte de dos metros y 30 centímetros las sacaron a la intemperie, en el parque principal”, indica.

El artista asevera que hace un mes habló con el alcalde Alfredo Marrufo Díaz y le pidió “que me devuelvan las esculturas, pero me dijo que no puede porque están inventariadas como propiedad de la Comuna”.

“Incluso, hablé con el juez de Paz, Rogelio Chalé, quien dijo que en unos días me dirá la decisión que va a tomar el Ayuntamiento con las obras de arte”, abunda.