Darán $500 a 1,000 familias

Próximo censo de gente sin ingreso en Dzidzantún

DZIDZANTÚN.— En sesión extraordinaria, anteanoche lunes, el Cabildo aprobó por unanimidad dar un apoyo emergente de 500, 750 o 1,000 pesos en efectivo a las familias que no cuenten con un ingreso fijo, a fin de ayudar también a los comercios locales durante la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de Covid-19.

Al presentar la propuesta a los demás ediles, el alcalde Ismael Aguilar Puc, informó que personal del Ayuntamiento y personas que quieran colaborar harán en los próximos días un censo de casa en casa.

Los requisitos para recibir el apoyo son no contar con ingreso económico seguro, no tener pensión, no recibir el subsidio del Programa para el Bienestar de Adultos Mayores y no tener una tienda o comercio donde reciban ingresos a través de ventas.

A las familias que cumplan con esos requisitos se le otorgará en su casa $500 si en la vivienda hay una familia, $750 si hay dos familias en la misma casa, o $1,000 si hay tres o más familias en la misma vivienda.

El Cabildo autorizó por unanimidad un presupuesto de $500,000 para un aproximado de 1,000 familias, indicó Aguilar Puc.

El alcalde afirmó que donará su sueldo de todo abril para apoyar la causa y los demás regidores dijeron hacer lo mismo; en total donarán $84,000 para que más familias reciban el apoyo.

La Comuna informó que si algún particular desea hacer un donativo económico será bienvenido y de gran utilidad; el número de cuenta bancaria es 00112343916 Bancomer o puede ir a Tesorería Municipal, donde se le expide un recibo y, si gusta, se puede facturar la aportación.

Anteanoche mismo, Aguilar Puc verificó que funcione el lavamanos que se instaló en el parque principal para que use la gente.

Se trata de lavabo de acero inoxidable, una base para el jabón, un tinaco de 450 litros de agua y una manguera para desagüe.— M.Á.R.T.

