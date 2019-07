De 300 pesos a 8 mil, septuagenaria pide ayuda por elevado recibo de luz

UMÁN.- Casiana Poot Pech, de 75 años de edad y vecina de la comisaría de Poxilá, solo tiene dos televisores y un refrigerador. Su recibo de luz llegó con una cifra exorbitante; le solicitaban el pago de 8,031 pesos, cuando en bimestres anteriores pagaba entre 200 o 300 pesos.

Totalmente angustiada, la señora Casiana Poot acudió al ayuntamiento para solicitar ayuda. El recibo de la Comisión Federal de Electricidad marca el monto de más de ocho mil pesos, además tiene orden de corte.

La CFE le pide “que junte el dinero”

“Nunca me había pasado que me llegue el recibo de luz por esa cantidad, fui a la comisión y ahí solamente me dijeron: tienes el resto de julio para juntar tu dinero y me pagues, es por eso que vine al ayuntamiento a pedir apoyo, porque soy viuda y tengo una pensión. No puedo pagar esa cantidad, incluso ni me ha llegado la pensión de las personas de la tercera edad para que me ayude con ello”, explicó la septuagenaria.

Le habrían dejado “un medidor malo”

“En la comisión saben que el problema se dio cuando hace un mes se quemó el transformador de corriente de la esquina. Lo que hizo que llegará el corto a la base de mi medidor. Los de la comisión controlaron el corto y después me colocaron de nuevo el medidor, solamente me dijeron que tengo que comprar una nueva base para que me pongan un medidor nuevo, porque el que me dejaron giraba como loco”, argumentó.

Pide apoyo al Ayuntamiento

“Yo soy una persona de escasos recursos y enferma, gracias al programa Médico a Domicilio del gobierno estatal es que me van a dar consulta cada mes y los medicamentos, sino no podría salir de mi casa con mi hija; es por eso que no había visto lo la base en donde los empleados de la CFE me dejaron el medidor malo, para cobrarme está cantidad que no puedo pagar.

Tras acudir al Ayuntamiento, Casiana Poot finalizó diciendo: “Me dijeron que me van a apoyar y van a ir a verificar el problema. No es justo porque con dificultad tengo una pensión para vivir.-Carolina Uc Quintal