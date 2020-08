De ''nini'' a porcicultor orgulloso

Cobra beca para aprender costura; luego abre granja

TEKANTÓ.— Jonatán Michel Cruz Can, hijos de Cristina Can, dueña de una empresa financiera, admitió que cobró la beca de Jóvenes Construyendo Futuro de 2020, pero aseguró que cumplió con los requisitos y que el Ayuntamiento no intervino en su registro en ese plan.

El jueves 20, vecinos del municipio se quejaron de que Jorge Óscar Carrillo Araujo, hijo de la alcaldesa Liliana Guadalupe Araujo Lara y administrador de lavanderías; Jonatán Michel y Roberto Guadalupe Cruz Can, hijos de Cristina Can, dueña de una financiera, y otros cobran la beca de $3,748 mensuales destinada a jóvenes que ni trabajan ni estudian (“ninis”), mientras que muchachos de escasos recursos no tienen acceso a ese apoyo de gobierno.

Al respecto, Jonatán Michel, en llamada telefónica al Diario, replicó que en verdad participó en Jóvenes Construyendo el Futuro porque, afirmó, cumplió con los requisitos que solicitan y no por un padrino político.

“Además, cualquier joven con un celular puede hacer el trámite, incluso no me registré en Tekantó, sino en Izamal para aprender la confección de guayaberas.

“No es delito que mi madre sea socia de una financiera, no es dueña como dicen; el dinero que maneja no es de ella, y como joven participé en este programa federal para lograr un capital económico al cobrar la beca.

“De hecho, con el dinero de las becas compré cerdos, que cuando crecen se vende la carne o en pie; además, los fines de semana vendo carne y comida, con lo que ese recurso está bien aplicado para que como joven emprendedor se salga adelante, que es el objetivo del plan del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Tal parece que como joven no tengo derecho a salir adelante, y todo lo que se haga está mal, pero me siento orgulloso con la preparatoria sin terminar y ahora ya cuento con una pequeña granja de cerdos, con el dinero que cobro de las becas”, dijo.— Mauricio Can Tec