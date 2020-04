“De qué vamos a vivir” durante abril

Desesperación de umanenses que venden en la calle

UMÁN.— Ayer miércoles, al comenzar el mes de paro de actividades no esenciales por la pandemia de Covid-19, muchos negocios de esta ciudad cerraron, pero vendedores ambulantes se dijeron desesperados por no poder salir a trabajar para comer.

Anteayer martes, la Policía Municipal, Guardia Nacional y Protección Civil visitaron a los negocios fijos y ambulantes y les notificaron que deben cerrar del 1 al 30 de abril, porque los gobiernos federal y estatal dispusieron que solo pueden abrir los de actividades esenciales, como supermercados.

Ayer en esta ciudad no abrieron zapaterías, tiendas de ropa y casas de empeño.

Ferreterías y súpers pusieron letreros que avisan que solamente puede entrar una persona al comercio.

Loncherías y restaurantes colocaron carteles de que solo venden para llevar.

“Estamos desesperados, pues muchos sí pueden cerrar, pero nosotros que vivimos al día, no”, dijo Irma Pisté Koh, de 72 años de edad y 40 años vendiendo en el parque de esta ciudad.

“Ahora que nos dijeron que no podemos salir, ya no sabemos qué hacer; venimos a hablar con el alcalde y nos dijo que por orden del gobierno ya no podemos salir al parque a vender, pero ¿qué hacemos durante un mes’ ¿de qué vamos a vivir?

“Nos dijeron que nos van a ayudar con una despensa, pero no nos dijeron cuándo ni cuánto tiempo nos las van a dar; solamente nos tomaron nuestros nombres”, dijo.

Trascendió que el lunes próximo, la Comuna empezará a repartir despensas a la gente más necesitada.

A los vendedores no fijos se les permite la venta por pedido, el ambulantaje y en triciclo pero con las medidas de higiene necesarias.— Carolina Uc Quintal

