“Deben escuchar consejos”

Piden a hombres de mar agradecer por la pulpeada

PROGRESO.– Aunque sean expertos en la pesca, como lo hicieron los apóstoles y escucharon el consejo de un carpintero y echaron las redes en donde les indicó Jesús, también los pescadores deben escuchar los consejos y recomendaciones a la hora de la pesca y, Dios mediante, sacarán las redes llenas de pulpo, expresó el padre Óscar Cetina Vega, párroco de la Purísima Concepción y San José, en su homilía en la misa del inicio de la temporada del molusco.

Pero también hay que cuidar la especie, puntualizó el sacerdote, y no llorar luego como lo hacen los pescadores del Pacífico porque ya se acabó la vaquita marina como consecuencia de la explotación, así que no pesquen pulpos chicos, que sean más cuidadosos, respeten las vedas para que después no lloren cuando ya no haya pulpo.

El sacerdote dijo que así como acuden a misa para el inicio de la temporada de pulpo, también deberían regresar a la iglesia el 15 de diciembre cuando concluya la pesca para dar gracias a Dios por la captura que se realizó, “hay que ser agradecidos, no solo pedir”.

La misa de inicio de la pulpeada se celebró ayer sábado a las 11 horas en la iglesia parroquial, al que asistieron dirigentes pesqueros, patrones de barcos y familiares de los hombres de mar.

“La pesca de pulpo es una actividad productiva, es un tiempo privilegiado, de esperanza y alegría para muchas familias de toda la costa”, expresó el padre Cetina Vega.

Ayer sábado 31 de julio, la iglesia católica celebró a San Ignacio de Loyola, pero en la misa de las 11 horas el párroco escogió un texto de la biblia dedicada a la pesca, del encuentro de Jesús con pescadores, de los cuales a siete llamó para que sean sus apóstoles.

El mensaje para los hombres de mar que desde hoy domingo incursionarán en la captura de pulpo, fue que Dios mediante obtengan buena captura del molusco, que los pulpos sean calidad de exportación, pero que también sean respetuosos, de cuidar la especie, no sobreexplotarla como ha ocurrido con la vaquita marina, para que después no lloren porque no hay pulpo.

El padre Óscar Cetina destacó que de la pesca dependen muchas familias de este puerto y de toda la costa, es una actividad esperada por muchos, por la generación de empleos. La pesca, dijo, es de riesgo, los pescadores se alejan muchas millas de la costa, pero la iglesia está al pendiente de todos los hombres de mar, todos los domingos la misa de las 12 horas se transmite por radio para que los pescadores lo escuchen.

La bendición es para todos los pescadores que a partir del domingo 1 de agosto saldrán a pescar pulpo, agregó, desde este puerto se orará por ellos. A las esposas y demás familiares de los hombres de mar, el párroco les pidió que recen y oren por los pescadores, no solo para que tengan buena pesca y abundantes ganancias, sino también para que regresen sanos y salvos a casa.— GABINO TZEC VALLE