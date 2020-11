Deben resolver un juicio de amparo relativo a Homún

Con un estudio de la organización ambientalista Greenpeace como prueba y con asesoría jurídica del equipo Indignación, 21 representantes de comunidades de la Península de Yucatán presentaron el 26 de octubre pasado una denuncia popular regional contra la industria porcícola por causar daños ambientales en la Península de Yucatán.

La denuncia ambiental quedó asentada en las oficinas centrales de la Semarnat, Profepa y Conagua, en Ciudad de México, porque son las dependencias federales que tienen las facultades y obligación legal de investigar, corregir las fallas administrativas, sancionar los delitos ambientales y denunciar ante la Fiscalía General de la República los delitos que se acrediten en este proceso de revisión de construcción y operación de las granjas en la Península.

La abogada Lourdes Medina Carrillo, del equipo jurídico de Indignación; Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México; Margarita Noh Poot, de Misioneros y Guardianes de las Semillas; Mayra López Pineda, coordinadora de transparencia proactiva y promoción de Artículo 19, y los representantes de comunidades afectadas Carlos Raúl Yamá Ventura, de Kinchil; y Guadalupe de Jesús Chan Poot, de Sotuta, expusieron las afectaciones ambientales y derechos humanos de las poblaciones por la actividad de las granjas porcícolas industriales.

Viridiana Lázaro hizo un recuento del estudio que elaboró Greenpeace México en enero de 2020, cuyos resultados difundió en mayo pasado, donde sostiene que la producción porcícola de la Península ya rebasó a estados líderes como Sonora y Jalisco porque el 14% de las granjas de todo México están en la Península y eso genera una presión ambiental y social en la región por la contaminación que ocasiona esta actividad.

Hay más de 400 granjas porcícolas, de las cuales sólo 257 tienen registro oficial y 43 de ellas están construidas en áreas naturales protegidas, solo 22 cumplieron con el estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental, por lo tanto el 90% de ellas no acredita que no ocasiona daño ambiental. Pero lo más grave es que el estudio del agua arrojó que el 60% de las muestras tuvieron algún tipo de contaminación de altos porcentajes de nitrógeno, nitratos, nitritos y amoniaco, entre otros contaminantes, lo que impide que esta agua del manto freático se use para consumo humano y para labores domésticas.

Además, la construcción de granjas ha ocasionado una deforestación de 11,997 hectáreas de la selva peninsular.

Ante tales afectaciones ambientales y a los derechos humanos al agua, a un ambiente saludable, a la libre determinación de los pueblos indígenas, el grupo presentó esta denuncia popular para que la Semarnat, Profepa y Conagua hagan una revisión a fondo de esta industria desde la construcción y operación y clausure las que no estén en orden legal y administrativo.

“Pedimos a la Semarnat que investigue la ilegalidad de las granjas que no cumplen con la ley y que se clausuren”, informó la abogada Medina Carrillo.

“Si se comprueba el daño ambiental debe de dar vista al Ministerio Público de la Federación. Esta denuncia es parte de una estrategia jurídica más grande que ya avalan muchas organizaciones a raíz del caso de la granja de Homún. Ya pasaron dos años de la lucha jurídica para defender los derechos de los habitantes de esta comunidad y los derechos de niños y adolescentes y todavía no hay una sentencia definitiva”.

La abogada Medina Carrillo explicó que las denuncias se sustentan en las leyes de equilibrio ecológico y de aguas nacionales y decidieron presentar la denuncia popular directo a las oficinas centrales de Semarnat, Profepa y Conagua porque aquellas argumentan que las delegaciones no les pasan la información de los casos denunciados.

“Es importantísimo esta lucha jurídica porque no tenemos más fuentes de agua, que la del acuífero, si se contamina todos sufriremos las consecuencias”, reiteró la litigante. “El anterior secretario del Medio Ambiente (Víctor Manuel Toledo, quien renunció el 31 de agosto pasado) vio el grave problema de las granjas y frenó la construcción de otras granjas”.

La denuncia por daños ambientales en Yucatán ya tiene un impacto nacional e internacional grande y el emblemático caso de Homún ha creado un movimiento de defensa de las comunidades mayas, de los cenotes, del agua, de la calidad del aire y de la selva respaldado por 775 personas de las poblaciones, 113 organizaciones, 54 académicos e investigadores y más de 500 personas de la sociedad civil. Toda esta fuerza colectiva está pendiente de la resolución que emitirá hoy viernes el Tribunal Colegiado en materia de trabajo y administrativa sobre el recurso de revisión del amparo que mantiene en estado de clausura la granja porcícola de Homún.

En esta granja se criarán 49,000 cerdos para plantas procesadoras y los operadores de cenotes turísticos alegan que contamina el agua subterránea y la empresa se instaló bajo el amparo de irregularidades administrativas.

El fallo federal de hoy puede determinar la apertura y funcionamiento de la granja o mantener su clausura, hasta que haya una sentencia definitiva e inatacable. La petición de apertura de la empresa PAPO la realiza con base en un dictamen de la actual Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de la maestra en ingeniería ambiental Sayda Rodríguez Gómez, cuyos enviados avalaron en 35 minutos que la planta de tratamiento de aguas residuales de la granja de Homún, ya está concluida y está lista para operar.

“Tanto la empresa, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable violaron el estado de clausura y el amparo otorgado por el juzgado cuarto federal”, alegó litigante del equipo Indignación.

