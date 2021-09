Reuniones en vez de clases

Decisión por la falta de alumnos en Valladolid

VALLADOLID.— En las clases presenciales que se reanudaron ayer lunes de manera oficial el 90% de los niños de educación primaria no acudieron a los planteles, debido a que los padres de familia, a través de la encuesta que se les hizo, decidieron no enviar a sus hijos a clases, aunque en algunos planteles, como la “Mediz Bolio”, al menos un grupo toma clases debajo del domo de la cancha principal, pero solo ocho acudieron..

En la escuela primaria “Delio Moreno Cantón” no acudió un solo niño, de tal modo que el personal docente se la pasó en reuniones. Los niños en sus respectivas casas no tuvieron clases virtuales debido a que en el plantel no hay servicio de internet, incluso no se ha recogido la basura que está amontonada a un lado de la puerta principal.

Durante un recorrido que se realizó se observó que en la escuela primaria “Antonio Mediz Bolio”, un grupo de ocho niños tomaba clases debajo del domo de la cancha principal, atendidos por una maestra, de igual modo en otras aulas hubo pocos pequeños tomando sus clases.

Los niños presentes, además del cubrebocas, tenían caretas de protección, y estaban sentados a una distancia de unos dos metros unos de otros para protección mutua.

A unos metros, los padres de familia observaban a sus pequeños y en espera que concluyan las clases. A un lado el plantel se dispuso de un recipiente con gel anti bacterial.

De la misma manera se visitó la primaria “Delio Moreno Cantón”, en donde los maestros comentaron que en ese plantel los padres de familia decidieron que sus hijos sigan sus clases virtuales, de modo que no acudió ningún pequeño.

Basura

En este plantel se observó que a un lado de la puerta de acceso, en el interior, había varias bolsas de basura que no han sido recogidas y una gran cantidad de restos de ramas secas que se cayeron a consecuencia de los vientos del pasado huracán.

Teófilo Mena Euán, uno de los docentes, explicó que tienen un gran problema, ya que a ellos los obligan a permanecer en sus planteles, sin niños, de modo que tampoco pueden impartir clases de manera virtual, debido a que no tienen internet, como la mayoría de las escuelas de educación básica.

Esta situación significa que los niños que se quedaron en casa en espera que se conecten vía internet no podrán hacerlo, por lo que algunos padres de familia acudieron a la escuela en busca de sus tareas.

Las escuelas privadas de educación básica sí le están pidiendo a los padres de familia que lleven a sus hijos y les garantizan la seguridad en su salud, ya que se cuidan todos los protocolos. La mayoría de los padres de familia de estos planteles trabaja, de modo que no les quedó otra alternativa que llevar a sus hijos a clases.— Juan Antonio Osorio Osorno