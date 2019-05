Declaran culpable a hombre que embistió a bañista en Progreso

YUCATÁN.—Tres jueces coincidieron en que Juan Manuel Kantún es culpable de falta percance registrado en agosto de 2016 en playas de Progreso, cuando el inculpado tenía a su cargo una lancha y embistió al bañista Carlos Enrique Cáceres Cetina.

“El veredicto es que el inculpado es culpable, las pruebas en su contra sostiene nuestra decisión”, fue una de las expresiones que se escucharon en una sala del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) al término del proceso que se siguió contra Manuel Kantún.

Él manejaba la lancha

Uno de los tres jueces, designado como relator de la sentencia, señaló que la lectura del veredicto será el miércoles 15, en la misma sala del CJOM. En esa sesión se darán detalles de las pruebas que presentaron la acusación y la defensa y cuáles tiene “pleno valor probatorio”.

Mientras tanto, de acuerdo con la ley, se informó al acusado y las partes que el veredicto fue en sentido condenatorio, es decir, Manuel Kantún es quien manejaba la lancha que golpeó al occiso.

En el desahogo de las pruebas el inculpado, que disfruta de su libertad previas restricciones que le impusieron, sostuvo su inocencia, principalmente con el argumento de que él no tenía a su cargo la lancha cuando ocurrió el accidente.

Sin embargo, las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General pesaron más para que los jueces determinen la culpabilidad del procesado.

Por definir tiempo en prisión

En la siguiente audiencia también se dará a conocer el tiempo que Juan Manuel Kantún debe estar en prisión, la multa, la reparación del daño causado y otros pormenores que se incluye en el veredicto.

Por tratarse de un homicidio no considerado grave porque no fue con intención, el acusado recibirá beneficios que fija la misma ley, por ejemplo, pagar cierta cantidad de dinero en vez de regresar a prisión. También una multa, seguir con algunas restricciones, etc.

Durante casi dos semanas se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, se llegó a una sentencia, sin embargo, el acusado puede apelar el veredicto a fin de que el sentido de ese acuerdo sea a su favor, en aras de reconocer su alegada inocencia.

Ocurrión en 2016

Los hechos fueron en agosto de 2016, cerca del malecón, cuando el occiso nada en una zona permitida y la lancha que manejaba Manuel Kantún invadió ese sector y golpeó al bañista. Unos días después, en esta ciudad, falleció el nadador a consecuencias de las lesiones que sufrió.-MEGAMEDIA