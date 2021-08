Defenderán triunfo priista

Confianza en que hay evidencia que los favorecerá

Política

Recurrirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación por Uayma

El PRI llevará hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, última instancia electoral del país, con sede en Ciudad de México, el caso de Uayma, para tratar de evitar la anulación de las elecciones municipales y que no se repitan la votación en ese municipio, para defender el triunfo priísta en esa localidad.

El licenciado Mario José Farfán Estrada, secretario jurídico y representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) del PRI en Yucatán subrayó que el área jurídica de su partido dará batalla hasta las últimas consecuencias, para defender el triunfo de cualquiera de sus candidatos, en este caso le tocó a la alcaldesa de Uayma.

“Estamos a su servicio y vamos a dar hasta lo último”, subrayó

La Sala Regional de Xalapa, explicó, revoca la sentencia del Tribunal Superior de Yucatán en el sentido de declarar válida la elección de Uayma.

“Los argumentos que plantea la magistrada Barrientos es de que no se respetó la cadena de custodia por parte del Instituto Electoral, lo cual ciertamente no se hizo, pero no valoran que había una situación de violencia extrema.

“Hay denuncias incluso por homicidio en tentativa; hay evidencia física y videográfica de camiones utilizados como bólidos para destruir casillas y lastimar gente, hubo lesionados. Y en este contexto de circunstancias es de que la autoridad municipal electoral decide trasladar los paquetes en medio de la revuelta, violencia y heridos de armas de fuego, de armas blancas también.

El litigante detalló que en este contexto se lograron rescatar cuatro de cinco paquetes electorales con sus actas incluso con boletas.

“Entonces estos son temas que no se valoran y por su puesto estamos analizando la procedencia, para acudir en un juicio de revisión constitucional a la Sala Superior.

“Entiendo que hoy (por ayer) que el Tribunal nos debe notificar, hasta ahora no lo ha hecho y cuando ya tengamos la sentencia para analizarla a detalle pues ya decidiremos si procedemos o no por la vía constitucional.

Es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la que acudirán.

Farfán Estrada expuso que lo más seguro es que sí procederán por los motivos que menciono antes.

Reiteró que no han decidido del todo pero prácticamente si es un hecho que apelarán.

Evidentemente no cayó bien la noticia en Uayma, agregó.

“Nosotros esperábamos que nos confirme la sala Xalapa el resultado sin embargo nos queda una instancia para la impugnación y confiamos en que van a revertir el fallo.

Recordó que las autoridades en la materia validaron, dieron el triunfo y la constancia de mayoría que emite el Instituto Electoral, y la sala de Xalapa fue la que revocó esto.

Como informamos, la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, ordenó el viernes por la mañana que se lleven al cabo comicios extraordinarios en Uayma, tras renovar la resolución del tribunal electoral del estado que valido el triunfo del PRI en la elección del 6 de junio pasado

En Uayma, el día de la elección hubo actos de violencia que incluyeron quema de boletas.

Solo se pudo contabilizar el contenido de cuatro de las cinco casillas habilitadas pero el IEPAC decidió validar el resultado y otorgó el triunfo y la constancia de mayoría a la candidata del PRI, Yamili Cupul Vázquez.

EL PAN y Morena impugnaron el resultado y el Tribunal estatal resolvió el mes pasado que no había elementos para declarar nula la elección, decisión que revocó ayer el Trife de Xalapa

Sin embargo aún queda la opción de recurrir a la Sala Superior del Trife en busca de evitar que se realicen comicios extraordinarios como determino la sala regional.— CLAUDIA SIERRA MEDINA