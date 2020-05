Defensa pública a vendedor

Funcionario de Valladolid causa nuevo incidente

VALLADOLID.— Locatarios del mercado municipal, entre ellos carniceros, se manifestaron ayer e impidieron que la Policía Municipal se llevase con una grúa el auto de Pedro Pablo Aguilar Mendoza, quien presuntamente acudió al lugar a llevarles pedidos de bolsas de plástico a los abastecedores y fue detenido de forma violenta por la Policía Municipal, según expresan testigos, aunque fue liberado más tarde.

Los locatarios, indignados ante la detención pidieron la destitución inmediata del director de Mercado, Luis Antonio Cocom Castillo, petición que han hecho en otras ocasiones.

Los abastecedores dijeron que no entienden el motivo por el que se mantiene en el cargo, pese a que no lo toleran en el centro de abasto debido a su soberbia y prepotencia, pues acusan que fue él quien llamó a la Policía al ver al vendedor.

De acuerdo con los abastecedores, Aguilar Mendoza, tiene su local de venta de plásticos en el mercado y ha sido desde siempre el proveedor de bolsas de la mayoría de los locatarios, pero debido a la contingencia se cerró su establecimiento.

Ante la falta de recursos económicos, la semana pasada comenzó a dar servicio bajo pedido a los locatarios, de tal modo que se le habla y luego lleva el producto, como habría ocurrido ayer.

Según una versión, al llegar estacionó su auto a un costado del mercado, pero Cocom Castillo lo vio y pidió el apoyo de la Policía Municipal que se presentó en el lugar y con el argumento de que no debe vender, lo detuvieron presuntamente con lujo de violencia.

Otra versión sugiere que el hombre habría estado vendiendo producto a las afueras del mercado, por lo cual le llamaron la atención.

Minutos más tarde llegó una grúa para llevarse al corralón su auto, pero los locatarios se organizaron y salieron del mercado para impedir esa acción, incluso rodearon el auto, y exigieron a los uniformados una explicación del motivo de la detención y por qué se querían llevar el auto, pero no hubo respuesta.

Los abastecedores, entre ellos Iván Aguilar Carvajal, recordaron que en otra ocasión, de manera directa y personal, le han pedido al alcalde Ayora Sosa que destituya a Cocom Castillo, debido a que es prepotente y soberbio, pues maltrata a los locatarios, incluyendo a las mujeres.

Javier Fernández Arzápalo, otro de los carniceros, dijo que el mismo director les ha presumido que no lo pueden sacar porque aportó recursos económicos en la campaña del alcalde así que le deben favores.

Gustavo Góngora Centeno, otro carnicero, recordó que ya son varias ocasiones que exigen la destitución del director del mercado, y hasta ahora no se ha hecho nada, a pesar que el alcalde sabe.

Sobre el asunto, Martín Ricalde Silva, titular del departamento de Comunicación del Ayuntamiento, informó que la detención se debió a que cuando se le indicó que no podía vender en el lugar, Aguilar Mendoza “se comportó de manera soberbia y prepotente con los uniformados”, motivo por el cual se hizo la detención.

Sin embargo fue liberado poco después y no pagó ninguna multa, por lo que las cosas no pasaron a más, incluso no fue decomisado su auto.— Juan Antonio Osorio