Solo los auténticos pescadores están en el padrón, afirma el secretario de Pesca

"El censo pesquero actual es confiable" afirma

Una de las principales razones por las que se creó la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables es el gran desorden que hay en el sector pesquero de Yucatán, parte de la pesca furtiva es ocasionado precisamente por todo ese desorden, “por no saber quiénes son los que pescan, donde pescan, con qué permisos pescan”, recordó Rafael Combaluzier Medina, su titular.

“Por eso el primer paso que dimos en el primer año fue hacer un censo pesquero, donde censamos a las personas que se dedican a la pesca en sus diferentes eslabones de la cadena y a las embarcaciones, tanto de altura como ribereñas, y estamos haciendo un cruce entre las embarcaciones y los pescadores, porque un pescador tiene que tener una embarcación donde trabaja, y una embarcación tiene que tener uno o varios pescadores que la trabajan”, precisó el funcionario.

Te puede interesar: Acusan fallas en el censo

El secretario aclaró que contrario a lo que se ha dicho, “no se rasuró el padrón, porque no había, cuando llegamos había una lista de 11,817 nombres, que solo tenían un nombre y un número que parecía ser de un INE o un IFE que nunca coincidía con lo que nos traían”.

“Entonces no es que hayamos eliminado a algunos, sino que el 100% de los de esa lista se fue para afuera y, de agosto a noviembre pasado abrimos ventanillas en todos los puertos, por determinados tiempos, dependiendo del volumen de pescadores, fueron 15 en diferentes tiempos”, precisó.

El funcionario puntualizó que “por primera vez hoy se cuenta ya con un padrón de pescadores totalmente confiable y justo que permite identificar a los verdaderos pescadores yucatecos, para brindarles los apoyos que merecidamente se les entregan cada año, para sacar adelante a sus familias y contribuir a la mejora de las condiciones en el sector pesquero”.

Consenso

Combaluzier Medina explicó que como parte de la elaboración del censo, luego de tener la lista de los que se apuntaron, se mandó llamar a los comités náuticos, directores de pesca de cada municipio, autoridades municipales, permisionarios representantes de cada uno de los puertos, cooperativas, y les proyectaron uno por uno a las 12,441 personas que se inscribieron.

“Ellos mismos, la comunidad, con total transparencia dijeron éste si es pescador, éste no, éste es comerciante, éste es dueño de embarcaciones, por eso hay muchos que no están apareciendo en la lista, no porque no sean pescadores, sino porque son empresarios pesqueros, consideramos empresario pesquero no sujeto al apoyo de la veda del mero al que es dueños de cinco embarcaciones o más”, indicó.

El secretario añadió que luego de ese análisis con la comunidad resultó un listado que fue publicado el 13 de diciembre, con 8,665 pescadores, y abrieron ventanillas otra vez, para cualquier persona que se haya censado y ya no estuviese en la lista, se presente a aclararlo, para que el que por alguna razón la comunidad lo excluyo o no cumplió con los requisitos, tuviera la oportunidad de aclarar su situación, y se le volviera a incluir en la lista.

Finalmente se reincluyó a unas 1,500 personas, para llegar a los 10,025, los que se hoy se quejan y denuncian que no fueron incluidos, al menos el 100% de los que se han publicado en el Diario, fue porque nunca se acercaron a pedir se les incluya.

“El censo será una herramienta dinámica de constante actualización, los que hoy no estén en el padrón más adelante podrán incorporarse, el censo que tenemos para este año ya cerró, por reglas de operación hay que tener una fecha para cerrar y la veda del mero de este año, contará con estos 10,025 que se censaron”, puntualizó.

Ventanilla

“Los que por alguna razón no se censaron, a lo mejor porque no había la costumbre, porque no hay el uso de esto, o pensaban que por estar en el anterior ya van a estar, pues no fue así, pero, vamos a tener una estrategia de ventanillas itinerantes para ir regulando a la gente, inclusive porque hay gente que hoy trabaja en el barco de Promarmex y mañana está en otro”, reiteró.

El secretario estatal de pesca anticipó que a partir de abril cuando termine la veda siempre estarán las ventanillas de la secretaria abiertas, para que acudan a actualizarse y, habrá un programa para tener una ventanilla itinerante por toda la costa para irlos renovando todo el resto del año.— David Domínguez Massa

Actualización pesquera

Más de la entrevista con Rafael Combaluzier Medina, su titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables .

Cambios

La actualización no solo para los de nuevo ingreso, sino para ir actualizando por si se cambiaron de patrón, porque si queremos tener un orden, que las lanchas estén registradas, este año no lo estamos exigiendo, pero si la idea es que también lo exijamos para el próximo año.

Engomados

De este primer censo que se hizo de las embarcaciones que consistió en engomar a las registradas, se censaron 5,672 barcos ribereños, y 430 de la flota mayor, con la debida aclaración de que esto no es un permiso para pescar, es un registro de que estas naves están en determinado puerto y tiene un número por el cual, se puede saber quién es el dueño y que pescadores la usan.

Síguenos en Google Noticias