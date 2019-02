Defienden derechos femeninos

Marcha contra la violencia política contra la mujer

HOCTÚN.— Hombres y mujeres de esta comunidad y de la comisaría de San José Oriente participaron ayer domingo en la marcha “Alto a la violencia política contra las mujeres”.

La actividad fue convocada por la Red de Mujeres por la Democracia Partidaria a raíz de que Lorena Guadalupe Sarabia Martín, esposa del alcalde, el panista César Alejandro Novelo Arana, fue agredida desde la campaña electoral y, de nuevo, el sábado 26 de enero, por Eduardo “Lalo” Sarabia Herrera.

A las 11 de la mañana, los vecinos partieron de la de salida de la comunidad hacia Tahmek y caminaron hasta el parque principal, a donde llegaron a las 12:20 del día.

Quienes no pueden andar largas distancias participaron a bordo de tricitaxis.

Recorrieron poco más de dos kilómetros y portaron moños morados y globos morados y blancos.

Fueron liderados por Milagros Herrero Buchanan, de ONU Mujeres en México, y Gina Villagómez Valdés, de esa Red, quien dijo que “es la primera marcha que se hace en Yucatán y México contra la violencia política contra las mujeres”.

En la caminata, la gente gritó en coro: “Alto a la violencia contra las mujeres”, “Justicia para Lupita (esposa del alcalde )” y “Lupita estamos contigo”.

Además mostraron pancartas con leyendas como “Si te pega, no te quiere”, Si recibes acoso cibernético denuncia”, “No más violencia contra las mujeres”, “Las mujeres unidas jamás serán vencidas”, “Que el miedo no te impida, denúncialo, no estás sola” y “La burla es la diversión de los ignorantes”, algunas de ellas incluso escritas en maya.

Participaron, entre otros, la esposa del alcalde, quien es presidenta del DIF; Blanca Aranda y Julia Ojeda, de la Red de Mujeres de Hoctún.

Igual Mercedes Nah Díaz, representante de dicha red en Tixkokob; Norma Ojeda excandidata a la alcaldía de Tepakán; el presidente de la Asociación de Municipios por Yucatán (Ampyac), José Antonio Aragón Uicab, y su esposa, Manuela Cortés Cámara.— José Candelario Pech Ku