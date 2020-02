Defraudan a 42 jubilados

Los dejan sin un pago y con riesgo de perder su casa

TEKAX.— Unos 40 maestros jubilados del sur de Yucatán interpusieron, anteayer domingo en la tarde en la agencia de la Fiscalía del Estado en esta ciudad, sendas denuncias por fraude contra Marco Antonio Pérez Góngora, Gaspar Tun Canul, Javier Tun Uluac, Marcial Alonso Góngora, Freddy Guerrero Espadas y Diego Aguilar López, representantes de las financieras Dimex Credit, Total Credit, Préstamo Feliz, Alfa Credit, Exitus Credit, Gif, Banorte y otras.

En las querellas, indicaron que las personas mencionadas son visitadores de las supuestas empresas y ofrecieron apoyo a fondo perdido a los maestros.

Precisaron que les dijeron que el maestro, según el monto y la capacidad de crédito, recibirá el 40% del total del préstamo, el restante 60% sería para dichas personas, una vez recibido el 40% del crédito no pagarían nada y que empresas chiapanecas pagarían los préstamos con dinero sobrante otorgado para campañas políticas que no se usaron (no les dijeron de qué campaña ni qué partido, pero en ese entonces el PRI gobernaba en en el país y en el estado).

Relataron que en los primeros meses no hubo problemas, no fueron molestados, pero los meses siguientes notaron descuentos en sus pagos, incluso de todos sus pagos, para cubrir la deuda y las personas mencionadas desaparecieron.

Dijeron que la última vez que tuvieron contacto con ellos los amenazaron con que si los denuncian, los iban a matar porque, según los visitadores, trabajan para Diego Antonio Aguilar López (a) “El jefe”, quien tiene nexos con el crimen organizado de Chiapas y Cancún.

Señalaron que todo empezó desde marzo de 2019, cuando maestros jubilados de Tekax, Oxkutzcab, Teabo y Akil, entre otros municipios del Sur, fueron visitados en sus casas para ofrecerles los apoyos de fondo perdido con sus nombres.

Los visitadores tenían sus direcciones e, incluso, sus números de cuentas y en qué banco cobran su pensión.

Afirmaron que la oferta fue atractiva y muchos maestros aceptaron.

Señalaron que cuando les dieron el crédito y les avisaron que ya les depositaron el dinero, los fueron citando en diferentes partes de Mérida, como parques , loncherías y supermercados.

De ahí fueron a retirar el dinero en diferentes bancos, siempre acompañados de Diego Antonio Aguilar López, quién pedía a las cajeras separar el dinero en dos partes: una del 40% para el beneficiario y una de 60% para “El jefe”, y se retiraban.

La sorpresa fue que, sin haberlo autorizado, les descuentan el 100% de sus sueldos de sus jubilaciones desde abril de 2019 y, además, reciben de los bancos amenazas de embargos y remates de sus propiedades.

Fue así que se dieron cuenta de que fueron víctimas de un descarado fraude.

La denuncia se asentó en el expediente UNATD-GE/172/2010.— Julio César Caamal Cuy

Desde 2017

En 2017 y 2018 profesores de Juchitán, Oaxaca, denunciaron por fraude a Diego Antonio Aguilar López.

Modus operandi

Según las quejas públicas, unos 400 maestros cuyas casas se dañaron por los sismos fueron estafados con préstamos con las financieras Con Dinero, Crédito Maestro y CrediFiel; les dijeron que un partido político de Chiapas pagaría los créditos.

El 60% de comisión

Depositaron el 60% en la cuenta 500396874972 de Inbursa a nombre de Diego Antonio Aguilar López, quien huyó.

