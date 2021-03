Defraudan a ganaderos en comisaría de Tizimín

Denuncian a panista que fue enlace de “socios”

SUCOPO, comisaría de Tizimín.— Después de dos años sale a luz una presunta estafa que les hicieran a pobladores de esta comunidad con la entrega de un supuesto apoyo ganadero a más de 50 personas.

El programa consistía en la entrega de seis novillonas, por las cuales tenían que pagar los beneficiados la cantidad de 200 pesos por persona.

Yamili Puc vecina de la comisaría, fue quien se encargó de invitar y hacer los cobros de dichos apoyos; para ese entonces se creó un comité y se acordó aumentar la tarifa a 250 pesos por beneficiado, los $50 adicional servirían para pagar la estancia de los animales cuando llegaran a la posta ganadera en Tizimín así como los tramites que realizaría el comité.

Entrega dinero sin recibir comprobantes

Sin comprobantes firmados o sellados, la gente aportó la cantidad solicitada, sin embargo con el paso de los meses los reclamos aumentaron y hubo quienes interpusieron demandas en contra de Yamili Puc.

El caso salió a luz hace unos días en una reunión con panistas en la comunidad, pues revivieron la presunta estafa y le exigieron cuentas a la que figuró como responsable en el programa así como a William Ruz, quien trabaja en la Seder, ya que estuvo presente en ese encuentro partidista.

Hoy los pobladores que resultaron afectados están enojados pues muchos invirtieron en la fabricación de corrales para la estancia del ganado que nunca llegó.

Por si fuera poco para calmar los ánimos también les prometieron despensas que tampoco les dieron.

Ante esto se buscó ayer a Yamili Puc quien dijo que esta desconcertada con la situación pues también a ella le “tomaron el pelo” y lo peor que ya lleva varias demandas en su contra por una cantidad de 250 mil pesos.

Sin embargo explica que en realidad lo que se les debe a las personas son alrededor de 25 mil pesos ya que no todos dieron los 250, solo unos 15 pagaron completo, los demás abonaron de 40, 50 y hasta 70 pesos.

Reunión con líderes panistas

Sin embargo dice que recientemente que hubo una reunión con lideres panistas se revivió el caso, y subrayó que ella no se quedó con el dinero sino se lo entregó a los que manejaban el programa, entre ellos una a la cual solo recuerda como “Janet”, que dijo ser del gobierno estatal y enviada por Mauricio Vila, así como William Ruz quien es empleado de la Seder.

“Ese día en la reunión casi linchan a Willy por que negó que haya venido a hablar con la gente cuando todos lo conocemos, yo estaba de enlace del PAN y por eso me buscaron e invité a la gente a inscribirse, al principio nadie lo creía y por eso vino Willy a convencerlos”.

“Hasta despensas me dijo Willy que me darían para darle a la gente porque sabía cómo estaba el problema. Me dijo que llene unos formatos y nunca nos tocó nada”, aseveró.