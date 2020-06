Deja en la calle unos cachorros

Viralizan a mujer tras ser captada en videocámara

CONKAL.— En cámaras de vigilancia de una veterinaria de este municipio captaron a una mujer que abandonó a unos cachorros, lo cual se viralizó en redes sociales.

La Red Animal Yucatán expuso en las plataformas digitales a #LadyBotaPerros en Conkal.

Las cámaras de una veterinaria de este municipio captaron el momento en que #LadyBotaPerros abandonó a su suerte a unos cachorros en una caja cerrada.

Antecedente

Según pobladores de esta comunidad no es la primera vez que #LadyBotaPerros abandona animales y no se hace cargo de una perra, la cual no está esterilizada y la deja en la calle.

Los cachorros estarán en adopción para tratar de conseguirles un hogar.

Los activistas hicieron un llamado ciudadano para tratar de ubicar a #LadyBotaPerros para reclamarle el abandono de los animales.— MAURICIO CAN TEC