Dejan Celestún y Sisal

Se refugian de las lluvias en Kinchil y en Hunucmá

Habitantes de Celestún y Sisal fueron desalojados ayer jueves y llevados a refugios en Kinchil y Hunucmá, respectivamente, debido a las inundaciones por las lluvias de “Cristóbal”, que ayer se degradó a depresión tropical al avanzar en tierra en Campeche y hoy viernes se convertirá de nuevo en ciclón luego que salga otra vez al Golfo de México.

Ayer en la tarde, desde las 4, el gobernador Mauricio Vila Dosal visitó a las familias que viven en las zonas más bajas de Celestún, puerto que colinda con Campeche y tiene 7,836 habitantes según el Inegi, y las invitó a ir a los refugios ya abiertos.

El Ayuntamiento de Celestún informó a las 11 a.m. a los vecinos que ya habían llegado vehículos enviados por el gobierno estatal para ir a los albergues que los gobiernos de Kinchil y Celestún abrieron para ellos en Kinchil y los dotaron de insumos, hasta para prevenir contagios de Covid-19.

La comuna celestunense además avisó que personal de la Comisión Federal de Electricidad reparaba desde la medianoche del miércoles los cables que cayeron en la carretera a Chunchucmil (Maxcanú) y ocasionaron un apagón desde anteanoche.

Con el desalojo de ayer, los celestunenses levantaron el cierre total del puerto que mantenían desde el 14 de marzo, medida que les permite ser uno de los pocos municipios de Yucatán sin casos de Covid-19.

Kinchil, a su vez, tiene nueve casos confirmados de Covid-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal.

El Ayuntamiento de ese municipio informó que toma medidas para prevenir tanto el Covid-19 como enfermedades transmitidas por los mosquitos que proliferan a causa de las lluvias.

La llegada de celestunenses a Kinchil generó división entre los kinchileños.

Noé Aké escribió en Facebook que “por eso en tiempos de abundancia y buen clima debemos ser hermandad. Mucha gente que intenta entrar al puerto, sean natos de Celestún o de pueblos vecinos, para ir a pescar son tratados en el puente (de entrada al puerto) con prepotencia, déjandolos parados detrás de las mallas sufriendo de frío o sol, y mientras esos (los encargados del retén) sin tener sentido de humildad, pensando que nunca necesitarán de pueblos vecinos. Este es el ejemplo de prepotencia de un famoso exjuguero que trata con prepotencia a la gente en el puente (de acceso)”.

Addy Quintal, a su vez, anotó que “aquí serán bien recibidos; nosotros, los de Kinchil, no somos así. Que estén tranquilos porque aquí no hay nada del virus...”.

David Gómez, por su parte, señaló que “es cuando te das cuenta que tomar una desición no es fácil, tantos meces de trabajo en mantener a Celestún sin ningún caso (de Covid-19) y ahora sacas a todos para exponerlos”.

Merly Gómez destacó que “todos los que vayan a salir del puerto, cuídense; si se los proporcionan, no duden en usar gel antibacterial y cubrebocas, no piensen aquí no hay (contagio de Covid-19), o no me va a pasar”.

Siete refugios

En Hunucmá, desde ayer en la mañana trabajadores municipales y voluntarios limpiaron las aulas de las primarias Francisco I. Madero/Feliciano Canul Reyes, Serapio Rendón, Nachi Cocom, Felipe Carrillo Puerto y Jacinto Canek y secundarias José León Bojorquez García y Emiliano Zapata, para albergar a las familias de Sisal, donde según el Inegi residen unas 1,837 personas.

Temprano, el alcalde José Alberto Padrón Romero, los demás ediles y trabajadores del Ayuntamiento se reunieron con personal de Protección Civil estatal para coordinar la logística del desalojo y traslado de los sisaleños.

A la 1 de la tarde llegó el primer camión con familias de Sisal a un refugio de Hunucmá. El alcalde las recibió y les dijo que tendrán lo necesario para pasar ahí las lluvias de “Cristóbal”.

El primer edil informó que a cada familia se le da gel antibacterial y cubrebocas para prevenir el Covid-19.

A las 4 de la tarde, la Comuna indicó que las familias en los refugios tendrán alimentos, cobijas, colchones, gel antibacterial y cubrebocas; además se les mide la temperatura para detectar posible Covid-19.

Además, agradeció a los vecinos que donaron ayer alimentos para sisaleños.

En Chocholá, también municipio del poniente de Yucatán, el Ayuntamiento invitó ayer a las 2 de la tarde a los vecinos que están en peligro por las lluvias de “Cristóbal” a acudir a las escuelas Secundaria Técnica 23 Niños Héroes y primaria Nicolás Bravo, ya habilitadas como refugio contra ciclones.

Indicó a las familias que antes de cerrar sus casas, guarden su documentación valiosa, ropa y otras pertenencias para que no se mojen; pongan en un sitio seco y alto, cosas de valor que se puedan mojar.

En el caso de personas o familias que tengan casas de cartón o zacate y tenga filtraciones, acudir con algún familiar que tenga una vivienda de bloques o piedra para su resguardo, agregó.

Destacó que si en la casa hay inundación o filtraciones de agua y se requiere de apoyo, se avise a los teléfonos 99-94-52-93-06 y 99-94-50-71-78 para que la Policía y Protección Civil presten ayuda.— Flor de Lourdes Estrella Santana/ José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Tres refugios en Tekantó

En Tekantó, la alcaldesa Liliana Guadalupe Araujo Lara informó que se abrieron tres albergues para las familias que deban desalojar sus casas por las lluvias e inundaciones de la depresión tropical “Cristóbal”.

Patrullajes cada hora

Indicó que cada hora, elementos de la Policía Municipal y Protección Civil hacen recorridos en la cabecera y las comisarías de San Francisco Tzon, Tixkochoh y Sanlatah, para ayudar a quienes pasen inundaciones en su casa.

Se desploma un campanario

Dijo que la situación es tranquila, pero en la mañana se derrumbó el campanario de la parroquia San Agustín, donde los daños se evaluarán luego que pasen las lluvias.