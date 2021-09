Dejan deuda de $70 millones

Presunta evasión al fisco de dos ediles anteriores

VALLADOLID.— En su primera día de gobierno, el presidente municipal Alfredo Fernández Arceo reveló que la administración que concluyó, que estuvo encabezada por el morenista Enrique Ayora Sosa, le dejó un adeudo de $70 millones que no se le pagaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT), derivado de los descuentos del Impuesto sobre la Renta (ISR) que durante los dos trienios anteriores se les hicieron a los casi mil empleados de la Comuna, pero que no se pagaron.

Dos días antes de la toma de posesión, el alcalde Fernández Arceo publicó en su cuenta de Facebook un video en el que lamentó y condenó el hecho que la administración que concluyó haya sesionado para autorizar el pago de un bono de $120,000 a cada uno de los 11 regidores, erogando del erario $1.320,000.

A excepción de la ex regidora Rebeca Aldana Manzo, los otros regidores aceptaron el bono, a pesar que la ex edil dijo que esa acción viola la ley, y que no se debió pagar esa compensación, por lo que ella a título personal dijo que no lo aceptaría, por lo que decidió hacer la devolución de ese dinero.

En el mismo video el alcalde, dijo que le dejaban una deuda de $70 millones, pero no explicó los detalles del mismo.

Luego del corte del listón de una exposición fotográfica de la Secretaría de la Defensa Nacional, del cual informamos en nota aparte, el primer edil precisó que en la administración de la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, también de Morena, y en la que concluyó de Ayora Sosa se les hizo descuentos a los casi 1,000 trabajadores del Impuestos Sobre la Renta, pero estos recursos nunca fueron pagados a la SHCP.

En cada administración, según se dijo, se les hizo un descuento aproximado de $35 millones en cada periodo, de modo que las dos administraciones sumarían $70 millones, recursos que nunca se le pagaron al SAT.

El primer edil, dijo que esa acción representa la comisión de dos delitos, el robo que les hicieron a los empleados de los descuentos que se les hizo de sus sueldos y la evasión fiscal en la que incurrieron, de modo que se debe proceder de manera penal en contra de los que resulten responsables.

Explicó que ante ese problema, buscará el diálogo con la SHCP para tratar de resolver el problema, pero a partir de ahora los pagos del descuento del ISR a los trabajadores del ayuntamiento se harán de manera puntual, pero en el caso de la deuda se tratará de buscarle una solución, al menos en su caso, tratará de resolverlo, pero en cuanto al deslinde de responsabilidades, serán los afectados quienes deban de proceder.

Agregó que varios empleados de la Comuna han manifestado que les ha llegado notificación del SAT, en donde les indican que tienen un adeudo, pero ellos aseguran que les hicieron el descuento correspondiente en sus salarios, de modo que no son responsables de nada.— Juan Antonio Osorio Osorno